Medellín y el Valle de Aburrá entrarán en zona de cuarentena total

Durante la apertura de la Clínica de la 80, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, anunció nuevas medidas que serán aplicadas para la cuidad y el Valle de Aburrá. Desde allí, anunció que Medellín es declarada en Estado de Cuidado Total por covid-19, debido a que la ciudad entró en la etapa más peligrosa del virus y por eso se empiezan a ejecutar todas las estrategias que se tenían planeadas desde el inicio de la emergencia.



Como parte de la declaratoria, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, la ciudad entrará en una dinámica de cuatro días de apertura y tres de cierre, que se realizarán los viernes, sábados y domingos. Los fines de semana que sean festivos incluyen el lunes en los cierres.



“Tenemos la firme apuesta de aislar al coronavirus, de no darle oportunidades en Medellín de llevarse a nuestros seres queridos. Hemos tomado una decisión muy importante para que, en todo el Valle de Aburrá, desde este viernes a las 00:00 y hasta el lunes festivo, tengamos una cuarentena de varias que se van a ejecutar los fines de semana, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días y que serán los más retadores para la historia de nuestra ciudad”, explicó el alcalde Quintero.



En esta etapa del virus, se debe hacer un cuidado especial a los mayores de 60 años y por eso inició este lunes 13 de julio, la zona de cuidado total en el centro de la ciudad, debido a que la comuna 10, La Candelaria, es que la registra el mayor número de adultos mayores contagiados. El llamado es a usar tapabocas incluso dentro del hogar para cuidar a los adultos mayores, no salir de casa si no estrictamente necesario y reportar al 123 cualquier síntoma asociado a covid-19.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8