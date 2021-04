Comienza la cuarentena total en Bogotá: ¡pilas a las restricciones!

Este sábado comienza la cuarentena de tres días que decretó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La restricción regirá hasta el próximo martes 13 de abril a las 4:00 de la mañana, con el fin de mitigar la expansión de covid-19, pandemia de la cual la capital colombiana es el principal foco.

"El sábado, el domingo y el lunes todos nos vamos a quedar en casa, vamos a estar en cuarentena general en toda Bogotá, estarán habilitadas las actividades estrictamente indispensables de abastecimiento, de salud, obviamente vacunación habrá todos los días porque la vacunación es parte de cuidarnos", dijo López.



En Bogotá han aumentado en las últimas semanas tanto los casos positivos como la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). López explicó que esa medida y otras como el "pico y cédula", en el que se restringe la circulación de personas según el último dígito de su documento de identidad, se aprobaron en comité con el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Medidas

No habrá venta de bebidas alcohólicas en sitios públicos,



La cuarentena no aplicará para los hoteles y tampoco para los vehículos de transporte público, personal médico, de obras, cuidadores, medios de comunicación y quienes trabajen en el transporte y venta de elementos de primera necesidad.



Los parques distritales y la ciclovía no estarán habilitados.



La jornada de vacunación continuará con normalidad en la capital del país.



Están permitidas las mudanzas bajo los lineamientos de bioseguridad y únicamente en casos de extrema necesidad tales como finalización de contrato de arrendamiento.



Los servicios funerarios durante estos días también seguirán con normalidad.



Cundinamarca también tiene restricciones y entra en ‘plan candado’ desde el viernes 9 a la media noche hasta el martes 13 a las 4:00 de la mañana.