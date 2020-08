Las nuevas localidades en Bogotá que entrarán a cuarentena estricta

Este 14 de agosto se esperaba que terminara la cuarentena estricta por localidades en Bogotá. Sin embargo, este martes, EL TIEMPO confirmó las restantes: Usaquén, Teusaquillo y La Candelaria, sectores que entrarán en vigencia para un aislamiento obligatorio.



Estas tres localidades restantes estarán en cuarentena obligatoria desde este viernes 14 de agosto hasta el 28 del mismo mes, buscando bajar los contagios y empezar algunos pilotos en el mes de septiembre en Bogotá.

Con corte al 9 de agosto, Usaquén registraba 6.393 contagiados; La Candelaria, 525, y Teusaquillo, 1.924. La idea es reducir la propagación del virus con el fin de no aumentar la presión al sistema hospitalario, que estaba en 89,1 por ciento de su capacidad.



Solo hay cinco actividades permitidas: abastecimiento de alimentos y medicamentos, prestación de servicios de salud y personal médico, actividades de cuidado a personas vulnerables, seguridad y atención sanitaria y asuntos de fuerza mayor o extrema necesidad debidamente acreditados.



* Restricción horaria: Habrá restricción total de actividades entre las ocho de la noche (8:00 p.m.) y las cinco de la mañana (5:00 a.m.). Todos los establecimientos comerciales deben cerrar antes de las ocho de la noche y nadie podrá salir luego de esta hora.



* Qué días no se venderán bebidas alcohólicas: Quedará prohibida la venta de bebidas alcohólicas los días 24, 25, 26 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto.



* Habrá pico y cédula: La medida sigue vigente hasta el 31 de agosto. Funciona para controlar el ingreso a establecimientos comerciales, notarias, servicios bancarios, financieros y atención al ciudadano. Recuerde que las personas cuyo número de cédula termine en número par no podrán acceder a estos servicios los días con fecha par, y las personas cuyo número de cédula termine en dígito impar no podrán acceder a estos servicios los días con fecha impar.



Otras reglas

​

- Uso obligatorio de tapabocas. "La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar", asegura el decreto.



- Distanciamiento de más de dos metros cuando se hagan las actividades permitidas en el exterior.



- En el caso de abastecimiento, solo podrá salir una persona por familia. Lo mismo aplica para sacar a las mascotas.



- Cierran todos los comercios excepto los de abastecimiento, farmacias y los de artículos de primera necesidad.



- Entre 8 p. m. y 5 a. m. nadie podrá salir a la calle.



- Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas.



- Mientras su localidad esté en cuarentena no se puede salir a hacer ejercicio al aire libre.