Polémica en redes por reloj que ‘La Liendra’ regaló a Luisito Comunica

Las redes sociales explotaron por el encuentro entre el influenciador colombiano Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, con el youtuber mexicano Luisito Comunica.

El paisa le regaló al mexicano un reloj marca Rolex. En redes sociales se filtró el video del momento en que ‘La Liendra’ le hizo entrega del ostentoso regalo a Luisito Comunica, quien quedó prácticamente sin palabras y muy impresionado.



El obsequio del colombiano está avaluado en 23 millones de pesos, el cual compró en un centro comercial de Medellín en compañía de su novia, ‘Dani Duke’.

El momento terminó con un emotivo abrazo entre los dos influenciadores, a lo que el mexicano expresó los agradecimientos: “No sé cómo sentirme. Gracias, amigo, y gracias a la gente de Colombia que me ha recibido tan lindo”, concluyó.



Las redes sociales explotaron en contra de ‘La Liendra’, a lo que el youtuber respondió: “Porque sí, porque es mi plata, porque me nace hacerlo, porque puedo, quiero y no me da miedo, y por último porque es mi plata”, expresó textualmente en una larga nota que publicó en sus historias de Instagram.