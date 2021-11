¡Pilas! Más de 74 mil cupos disponibles para estudiar en el Sena

Los colombianos, extranjeros y migrantes venezolanos que quieran formarse, podrán hacerlo hasta este 24 de noviembre, para capacitarse de manera presencial en las distintas áreas de los sectores productivos del país.

En esta oportunidad tiene disponible cerca de 74 mil cupos en el país para estudiar a partir de enero de 2022. Cabe mencionar que quienes deseen aplicar, deberán cumplir con todos los requisitos, y los extranjeros o migrantes venezolanos tendrán que contar con el permiso de estudio en Colombia.



“Son más de 74 mil cupos disponibles en todo el territorio nacional, en 343 programas tecnológicos, técnicos, profundizaciones técnicas, operarios y auxiliares, que van desde gestión empresarial y producción de multimedia hasta sistemas y cocina, entre otros”, asegura el director de la regional Distrito Capital, Enrique Romero.



El interesado tiene la posibilidad de elegir el horario de formación, según su disponibilidad, en jornadas: diurna (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.), nocturna (de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.), madrugada (de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.), y mixta (de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.).

Pasos para inscribirse

Ingrese a: www.senasofiaplus.edu.co

Ubique: ¿qué le gustaría estudiar? Seleccione el nivel de programa, el programa a estudiar y ciudad.

Si está registrado en Sofía Plus, digite la información solicitada para iniciar el proceso de inscripción.

Si no está inscrito, cargue su documento de identidad vigente en Sofía Plus, entrando a la plataforma y seleccione: aspirante registro, registro personal y documentos en formato pdf.