¡Pilas! Estos son los barrios con cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este jueves 16 de diciembre de 2021.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Usaquén

Country Club, La Calleja. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Suba

Tibabuyes, Pinos de Lombardía, Rincón de Santa Inés, Sabana de Tibabuyes Norte. De la Carrera 104 a la Carrera 138D, entre la Calle 145 a la Calle 157B. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo



Localidad Chapinero

Los Rosales. De la Calle 70 a la Calle 85, entre la Carrera 7 a la Carrera 2 Este. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Usme

La Esperanza y La Esmeralda. De la Calle 98 Sur a la Calle 104 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 7. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.



Localidad Kennedy

Ciudad Kennedy Central. De la Carrera 79 a la Transversal 78I, entre la Calle 42B Sur a la Calle 43 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.