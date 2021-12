Estos son los barrios con cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este viernes 10 de diciembre de 2021.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Kennedy

Barrio: Marsella. De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Desde las 07:00 a.m. hasta por 25 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Puente Aranda

Barrio: Comuneros. De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. Desde las 07:00 a.m. hasta por 25 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Usme

Barrios: Antonio José de Sucre, Usminia y Villa Israel. De la Calle 97B Sur a la Calle 116A Sur, entre la Carrera 1D a la Carrera 7. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.



Localidad San Cristóbal

Barrios: Santa Inés, Sagrada Familia y San Vicente Sur Oriental. De la Calle 37 Sur a la Calle 17 Sur, entre la Carrera 13A Este a la Transversal 1. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.





Información de la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Bogotá.