Critics Choice Awards 2023: listado de ganadores por categorías

Durante la noche del domingo se realizaron en Los Ángeles los Critics Choice Awards, premios que están dentro del calendario de la reconocida temporada de premios que se hace en el primer trimestre del año.



La gala se realizó en el Fairmont Century Plaza Hotel y fueron entregados por la Asociación Critics Choice. De igual manera la ceremonia fue presentada por Chelsea Handler.



De igual manera, se le entregó el premio Lifetime Achievement Award a Jeff Bridges y también se galardonó con el premio SeeHer a Janelle Monáe.

Lista de ganadores por categorías



Cine



Mejor Película



“Everything Everywhere All at Once”



Mejor actor



Brendan Fraser ‘The Whale’



Mejor actriz



Cate Blanchett ‘Tar’



Mejor actor de reparto



Ke Huy Quan “Everything Everywhere All at Once”



Mejor actriz de reparto



Angela Bassett ‘Black Panther: Wakanda Forever’



Mejor actor /actriz joven



Gabriel LaBelle ‘The Fabelmans’



Mejor reparto



Glass Onion: Un misterio de Knives Out’



Mejor director



Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”



Mejor Guion Original



Daniel Kwan y Daniel Scheinert “Everything Everywhere All at Once”



Mejor Guion Adaptado



Sarah Polley, “Women Talking”



Mejor cinta de comedia



Glass Onion: Un misterio de Knives Out’



Mejor cinta animada



Pinocho de Guillermo del Toro



Televisión



Mejor serie dramática



Better Call Saul



Mejor actor en serie dramática



Bob Odenkirk ‘Better Call Saul’



Mejor actriz en serie dramática



Zendaya ‘Euphoria’



Mejor actor de reparto en una serie dramática



Giancarlo Esposito ‘Better Call Saul’



Mejor actriz de reparto en una serie dramática



Jennifer Coolidge ‘The White Lotus’



Mejor serie de comedia



Abbott Elementary



Mejor actor en una serie de comedia



Jeremy Allen White ‘The Bear’



Mejor actriz en una serie de comedia



Jean Smart ‘Hacks’



Mejor actor de reparto en una serie de comedia



Henry Winkler ‘Barry’



Mejor actriz de reparto en una serie de comedia



Sheryl Lee Ralph ‘Abbott Elementary’



Mejor miniserie



‘The Dropout’