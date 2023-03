Critican a Zion por extraño comportamiento en concierto en Medellín

Durante el pasado 25 de febrero, el dúo de música urbana Zion y Lennox se presentó en Medellín durante el evento ‘Choli se muda a Medellín’ que tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot.



No obstante, muchas personas no quedaron conformes con su actuación ya que notaron una actitud extraña por parte de los artistas en medio de su presentación.



Mientras Zion y Lennox cantaban uno de sus éxitos, varias personas grabaron el momento en el que ambos presentaron comportamientos raros. De hecho, en redes sociales se acusó a los cantantes de utilizar sustancias psicoactivas o algún tipo de energizante durante el acto musical.

Algunos de los comentarios de los internautas fueron: "Sentí vergüenza ajena con el show de Zion y Lennox en el Choli. Zion estaba tan drogado que no era coherente con lo que decía, tenía la mirada perdida, súper desafinado, bailaba pésimo. Grabé varios videos donde lo enfocan de cerca. Qué falta de respeto con el público".



Otra persona reaccionó a lo ocurrido y dijo: "La verdad fue decepcionante, hace muchos años no veía a Zion y Lennox y para mí siempre fueron referentes, casi al nivel de Wisin y Yandel".



Por el momento, los artistas no se han pronunciado sobre lo sucedido y por ahora se enfocarán en el lanzamiento de su nueva canción llamada ‘Desnúdate’.