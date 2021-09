Cristiano será protagonista en 'Soy Georgina' ¡Pronto, en Netflix!

Todo lo que toca Cristiano Ronaldo lo vuelve oro, así lo reconoce en Netflix su novia Georgina Rodríguez, “Tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. El día que conocí a Cristiano fue un jueves de verano, saliendo de la tienda aparece un hombre guapísimo de casi 2 metros…”.

La nueva serie de netflix que protagoniza la novia Del portugués augura ser un completo éxito, Soy Georgina tendrá un formato con entrevistas a cámara del mismísimo ídolo del fútbol internacional, éxito en los reallitys como ‘Keeping up with the Kardashians’, aseguró Álvaro Díaz, director de Entretenimiento de Netflix España.



Georgina Rodríguez será un nombre a tener en cuenta, la también bailarina y modelo se impulsó gracias a su relación con el reconocido futbolista del Manchester United, tras su regreso a gran Bretaña.

En el marco del FesTVal de Vitoria 2021 se estrenó en exclusiva el avance de ‘Yo soy Georgina’, en donde el portugués tendrá una participación activa, pero desde una visión de quién es Georgina y la relación con el padre de sus hijos.



Aunque no se conoce la cantidad de episodios la serie tampoco tiene fecha de estreno, sin embargo se especula que será dentro de muy poco, pues en la plataforma ya se carga el documental como un nuevo lanzamiento.