Crisis en bancos de EE.UU: ¿por qué está afectando al mercado mundial?

En días pasados, los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank resultaron bastante afectados luego de conocer que estas entidades se declararon en quiebra.



No obstante, el cierre de estos bancos no solo afectó a los usuarios sino que comenzó una caída en picada en varios entes financieros no solo de Estados Unidos sino también del resto del mundo.



Y es que tras la debacle del Silicon Valley Bank ahora parece que el derrumbe va en dirección al banco suizo Credit Suisse que se ha desplomado bastante y ha causado pérdidas del 10% en otros bancos europeos como BNP Paribas, Société Générale, Commezbank, Bank of Ireland, Deutsche Bank, UBS o ING.

La situación también ha afectado a los bancos del Ibex los cuales han perdido también un 10% mientras que los bancos españoles como BBVA, Caixabank, Santander y Bankinter también sufrieron desplomes que oscilan entre el 6 y el 8%.



Esto ha provocado que los bancos estén en el punto de mira de los inversores por lo que la ola de ventas de acciones regresa de lleno al sector y ha causado varias perdidas en varios bancos a nivel mundial.



De igual manera, sumado a la incertidumbre que rodea a Credit Suisse en las últimas horas el Banco Nacional Saudí, que financia al banco suizo, retiró su inversión.



Ante esto, hay un nuevo riesgo en la banca europea en que se de un nuevo caso a lo Silicon Valley Bank, pero esta vez enfocado en Credit Suisse.



Por su parte, esta crisis iría mucho más allá del ámbito bursátil y financiero ya que la economía se podría ver debilitada de gran manera y podría crear un círculo vicioso que debilitaría muchos de los mercados mundiales.



Por el momento, se espera que los bancos europeos se sigan desplomando en sus acciones al igual que algunos bancos estadounidenses que también están sintiendo el pánico ante una posible crisis financiera.