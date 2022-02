¡Pilas con el servicio! Preste atención a los cortes de agua en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 22 de febrero de 2022.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Engativá

Garces Navas. De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Puente Aranda

Comuneros. De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. Desde las 07:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Rafael Uribe Uribe

El Playón, Guiparma, Arboleda Sur y Cárcel La Picota. Avenida Carrera 14 a la Carrera 5, entre la Diagonal 49A Sur a la Calle 56 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad San Cristóbal

Santa Inés, Bello Horizonte y Sagrada Familia. De la Calle 36I Sur a la Calle 18 Sur, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 13 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Kennedy

Kennedy Oriental. De la Transversal 73A Bis A hasta la Carrera 78B, entre la Calle 26 Sur a la Calle 40 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Class, Gran Britalia, Carmelo, Chicalá, Villa Anita, Jorge Uribe Botero, Betania, Danubio Azul. De la Carrera 80 a la Carrera 84C, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a taponamiento red acueducto.



Localidad Teusaquillo

Edificio Central de Operaciones EAAB. Edificio Central de Operaciones EAAB. Desde las 05:00 p.m. hasta por 4 horas. Debido al lavado de tanques.



Localidad San Cristóbal

Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque. De la Calle 8 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 24 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.