Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios en mantenimiento

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 8 de febrero de 2022.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Engativá

Villa Cristina. De la Calle 80 a la Calle 96, entre la Carrera 86 a la Carrera 105. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Kennedy

Marsella. De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Desde las 07:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Suba

Mazurén, Victoria Norte, Prado Pinzón, Santa Helena. De la Avenida Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 138 a la Calle 153. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula red acueducto.



Localidad Usaquén

Country Club, La Calleja. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Tunjuelito

Abraham Lincoln, Área Artillería y Tunjuelito. De la Carrera 16B a la Carrera 6A, entre la Avenida Calle 51 Sur a la Calle 60 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad San Cristóbal

Granada Sur. De la Calle 22 Sur a la Calle 24A Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1B. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.