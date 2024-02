Barrios que tendrán cortes de luz hoy, jueves 8 de febrero en Bogotá

Enel Colombia, la empresa encargada de brindar energía eléctrica a la capital del país, dio a conocer que para este jueves 8 de febrero se realizarán algunos trabajos de mantenimiento y reparación de las redes eléctricas.



Debido a esto, algunos sectores de Bogotá tendrán suspensiones del servicio durante algunas horas. El tiempo estimado puede variar dependiendo la complejidad de la labor, sin embargo, se estima que duren entre cuatro a ocho horas.



En caso de transcurrir el tiempo informado por la entidad y no tener habilitado el servicio de luz, los usuarios se pueden comunicar a la línea 115 para solicitar más información al respecto.

D esta manera, la empresa Enel Colombia anuncio que serán 14 barrios los afectados para la jornada del jueves 8 de febrero de 2024:



Localidad Antonio Nariño

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cr. 28 a Cr. 30 entre CL. 7 SUR a CL 9 SUR - Barrio La Fragua



Desde las 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. De la Cr. 33 a Cr. 35 entre CL 26 SUR CL.28 SUR - Barrio Eduardo Frey



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la CI.69 SUR a CI. 71 SUR entre Cr. 29 a Cr 31 - Barrio Arborizadora Alta.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la CI.76 SUR a CI. 78 SUR entre Cr.24 a Cr.26 - Barrio Cordillera del Sur.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 9:15 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la Cr 12 a Cr 14 entre CL 27 SUR a CL 29 SUR - Barrio Hospital San Carlos



Localidad Puente Aranda

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 34 a Cr. 36 entre CL 3 a CL. 5 - Barrio Comuneros



Desde las 8:45 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.53 a Cr.55 entre Cl.16 a CI. 18 Barrio Puente Aranda



Localidad Kennedy

Desde las 7:15 a.m. hasta las 11:45 a.m. De la Cr.89 a Cr. 91 entre CL 7 a CL 9 - Barrio Tintalá



Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.113 a Cr.115 entre CL 73 a CL.76 - Barrio Gran Granada



Localidad Santa Fe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m. De la Cr.8 a Cr.10 entre Cl.16 a Cl. 18 - Barrio Veracruz



Localidad Chapinero

Desde las 1:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. De la Cr.4 a Cr. 6 entre CL.64 a CL 66 - Barrio Granada



Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr. 12 a Cr. 14 entre CL.92 a CL 94 - Barrio Chicó Norte.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 11 a Cr.14 entre CL 95 a CL 97 - Barrio Chico Norte II Sector.



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 115 a CL 118 entre Cr. 70 a Cr. 72 - Barrio Potosí