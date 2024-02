Alístese: estos barrios de Bogotá no tendrán luz este 22 de febrero

Frecuentemente, Enel Colombia, que es la empresa encargada de brindar el suministro de luz a Bogotá, realiza trabajos de mantenimiento y reparación en las redes eléctricas para garantizar un óptimo servicio a sus usuarios.



Debido a esto, se necesita realizar una suspensión temporal del suministro de energía para que los operarios puedan realizar, sin riesgo alguno, la obra de mantenimiento.



Para esta ocasión, serán catorce barrios los afectados en diferentes sectores de la capital, dónde no habrá servicio de luz durante un lapso de tiempo entre cinco a ocho horas.

Debido a esto, se recomienda a las personas afectadas, poder tener alternativas para que sus actividades diarias no se vean afectadas con el corte de luz.



A continuación, estos son los horarios, localidades y barrios de Bogotá que no tendrán luz para la jornada de este jueves 22 de febrero de 2024:



Localidad Bosa

Desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cr. 102 a Cr.104 entre CL.74 SUR a CL.76 SUR - Barrio Ciudadela El Recreo.



Desde las 7:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.97 a Cr.99 entre CL.64 SUR a CL.70 SUR - Barrio Ciudadela El Recreo II.



​Localidad Santa Fe

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.5 a CI.7 entre Cr. 5 ESTE a Cr.7 ESTE - Barrio La Peña.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CI.50 SUR a CI. 52 SUR entre Cr.4 a Cr.6 - Barrio La Picota.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. VEREDA MOCHUELO ALTO - Barrio Mochuelo Alto Rural.



Localidad Tunjuelito

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL.58 SUR a CL. 60 SUR entre Cr.15 a Cr.17 - Barrio San Benito.



Localidad Kennedy

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CL 10 a CL 12 entre Cr79 a Cr 81- Barrio Vergel Occidental.



Localidad Los Mártires

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.14 a Cr.16 entre Cl.11 a Cl.13 - Barrio Voto Nacional.



Localidad Teusaquillo

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr.29 a Cr. 31 entre CL 50 a CL 52 - Barrio Belalcazar.



Localidad Suba

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.67 a Cr. 73 entre Cl. 179 a Cl. 182 - Barrio San José de Bavaria.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la CI.126.CI.128 entre Cr.89 a Cr.91 - Barrio Club de los Lagartos.



Localidad Usaquén

Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m. De la Cr.6 a Cr. 8 entre Cl.150 a Cl.153 - Barrio Cedro Salazar.



Desde las 8:00 a.m. hasta las :00 p.m. De la Cl.143 a CI. 145 entre Cr. 6 a Cr.8 - Barrio Acacias Usaquén.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr.6 a Cr. 8 entre Cl.141 a CI. 143 - Barrio Cedro Narvaéz.