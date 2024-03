Seis localidades no tendrán servicio de luz este viernes 8 de marzo

La empresa Enel Colombia se encarga de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de Bogotá, así mismo, debe realizar los mantenimientos y reparaciones correspondientes en las redes de suministro de toda la capital con el fin de garantizar un óptimo servicio.



Debido a esto, la entidad frecuentemente programa labores de mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, por lo que se ven obligados a realizar suspensiones temporales del servicio de luz con el fin de garantizar la seguridad de los operarios.

Para la jornada de este 8 de marzo, la entidad dio a conocer que serán seis localidades en Bogotá las que tendrán cortes del servicio eléctrico, los cuales se extenderán de dos a ocho horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar.



Se recomienda a los usuarios, tener en cuenta los horarios y sectores establecidos con el objetivo de minimizar las afectaciones que se podrían generar por estos cortes en las actividades diarias.



A continuación, los barrios y horarios que no tendrán servicio de energía para la jornada de este viernes 8 de marzo de 2024:



Localidad Bosa

Desde las 7:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cr.90 a Cr.93 entre CL.58 SUR a CI.63 SUR - Barrio Las Margaritas.



Localidad Kennedy

Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cr. 68 a Cr. 70 entre CL 30 SUR a CL 32 SUR - Barrio Provivienda.



Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. De la CL 70 a CL 72 entre Cr. 99 a Cr.101 - Barrio Santa Mónica



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL.63 a CL 65 entre Cr.111 a Cr.113 - Barrio Villa Gladys



Localidad Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la CI.93 a Cl 95 entre Cr. 20 a Cr.24 - Barrio Chicó Norte III Sector



Localidad Usaquén

Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL.127 a CL 129 entre Cr.6 a Cr.8 - Barrio Bella Suiza.



Localidad Suba

Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cr.76 a Cr.78 entre CL 161 a CL 167 - Barrio Suba Cerros II