Cortes de luz en barrios de Bogotá para el viernes 5 de abril de 2024

La empresa Enel Colombia es la encargada de brindar el suministro eléctrico a los habitantes de Bogotá, por ende también debe garantizar que los elementos utilizados para este servicio, se encuentren cumpliendo las normas de seguridad y en buen estado.



Para esto, la entidad realiza diferentes trabajos de mantenimiento y reparación en sectores de la capital, con el fin de evitar mayores daños en la infraestructura como los postes, el cableado y demás elementos que son necesarios para el flujo de energía.

Dichas labores requieren que se programen cortes temporales del servicio para que los funcionarios puedan realizar, sin ningún riesgo, estos mantenimientos y reparaciones, que en la mayoría de casos puede tardar hasta ocho horas.



Debido al extenso tiempo en el que no habría servicio de luz, se recomienda a los habitantes de sectores afectados, tener en cuenta los horarios establecidos con el fin de evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



Para la jornada de este 5 de abril, se tiene previsto que sean nueve barrios en distintas localidades de la capital, los que se vean afectados con estos cortes de energía eléctrica. Cabe mencionar que, se podrían generar modificaciones en horarios o barrios debido a causas como las condiciones climáticas o permisos necesarios.



Estos son los sectores y horarios en los que no habrá servicio de luz durante la jornada de este viernes 5 de abril de 2024:



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m. VEREDA QUIBA BOSA - Barrio Quiba Bajo.



Localidad Fontibón

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr. 123 a Cr. 125 entre CI. 17 a CI. 19 - Barrio San Pablo Jericó.



Localidad Chapinero

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. De la CI. 67 a CI. 69 entre Cr.10 a Cr. 12 - Barrio Quinta Camacho



Localidad Usaquén

Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. De la Cr 12 a Cr 14 entre la CL 133 a CL 135 - Barrio Lisboa.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 111 a CL 113 entre Cr 14 a Cr 16 - Barrio San Patricio.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr 19 a Cr 21 entre CL 181 a CL 183 - Barrio El Verbenal.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 181 a CL 183 entre Cr 18 a Cr 20 - Barrio San Antonio Noroccidental.



Desde las 8:15 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la CL 125 a CL 127 entre Cr 6 a Cr 8 - Barrio Santa Bárbara Occidental.



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 101 a CL 103 entre Cr 66 a Cr 69 - Barrio Julio Flórez