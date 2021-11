Atención a los cortes de agua en Bogotá: martes 30 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 30 de noviembre de 2021.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Chapinero

Barrios: Chicó Norte II sector, Chicó Norte, El Chicó. De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Puente Aranda

Barrio: Primavera. De la Avenida Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 39 a la Avenida Transversal 42. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Cambio accesorio red acueducto.



Localidad Kennedy

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental e Hipotecho Sur. De la Avenida Calle 6 (Avenida Américas) a la Calle 3, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 72. De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 70B a la Avenida Boyacá. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Renovación accesorio red acueducto



Localidad Usaquén

Barrios: Acacias, Usaquén, Caobos, Salazar, La Pradera Norte, Santa Barbara Central, La Carolina, Country Club, Unicentro, Lisboa, Cedritos, Cedro Narváez, Liberia. De la Calle 116 a la Calle 170, entre la Carrera 9 a la Carrera 15. Desde la 01:00 p.m. hasta por 3 horas. Debido a Mantenimiento macromedidor.



Localidad Chapinero

Barrios: Siberia, Universidad Manuela Beltrán, Politécnico Gran Colombiano, Estación de Policía, Chapinero, Bosque Calderón. Universidad Antonio Nariño, Villa Anita, Mariscal Sucre, San Martín de Porres, Paraíso, Pardo Rubio.



Paraíso II y III: De la Diagonal 37 a la Calle 57, entre la Carrera 2 a la Carrera 9 Este.



Pardo Rubio II y III: De la Calle 37 a la Calle 57, entre la Avenida Circunvalar a la Carrera 8 Este.



Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Reparación accesorio red acueducto.



Localidad Usme

Barrios: San Pedro Sur, Tihuaque y Juan José Rondón. De la Diagonal 78 Sur a la Calle 92B Sur, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 24A Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.