Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios en mantenimiento

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este jueves 25 de noviembre de 2021.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Chapinero

Barrio: Los Rosales. De la Calle 70 a la Calle 85, entre la Carrera 7 a la Carrera 2 Este. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Puente Aranda

Barrios: San Rafael Industrial y Colón. De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 9 (Avenida Américas), entre la Carrera 50 a la Carrera 56. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a renovación accesorio acueducto.



Localidad Kennedy

Barrio: Marsella. De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido Empates red acueducto.



- Villa Alsacia. De la Carrera 68G a la Carrera 72, entre la Calle 12 a la Calle 13. Desde las 08:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



- Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraíso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II.



- De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.



Localidad Usaquén

Barrios: Usaquén y Santa Ana. De la Carrera 2 a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 121. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Localidad Usme

Barrios: El Bosque, La Esperanza Sur, Casa Loma y El Curubo.De la Calle 76A Sur a la Diagonal 98 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 10F Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo.



Localidad Fontibón y Kennedy

Barrios: El Tintal, Favidi, Visión de Colombia, El Vergel, Granjas de Techo, Interindustrial, La Pampa, Andalucía, Bosque de Hayuelos, Multiplaza Centro Comercial, Hayuelos Centro Comercial. De la Calle 12 a la Diagonal 22, entre la Avenida Boyacá a la Avenida Ciudad de Cali. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a Verificación macromedidor.





Información de oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá.