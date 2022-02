Preste atención a los cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este jueves 10 de febrero de 2022.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.



Localidad Engativá

Villa Cristina. De la Calle 80 a la Calle 96, entre la Carrera 86 a la Carrera 105. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Chapinero

El Refugio. De la Calle 76 a la Calle 93, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Fontibón

Modelia y Capellanía. De la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26. Desde las 07:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Los Mártires

San Victorino, La Favorita y Santa Fe. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado), entre la Carrera 14 (Avenida Caracas) a la Carrera 18. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a renovación red acueducto



Localidad Usaquén

Country Club, La Calleja. De la Carrera 19 a la Carrera 21, entre la Calle 127 a la Calle 127 Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad Suba

Gilmar, Portales del Norte, Casa Blanca Suba, San José V Sector, Vereda Suba Cerros II, Iragua. De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Localidad San Cristóbal

La Victoria, La Gloria, Villa del Cerro. De la Diagonal 35 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 3 Este a la Carrera 6 Este. Desde las 10:00 a.m. hasta por 4 horas. Debido a mantenimiento preventivo.