Cortes de agua en Bogotá para este 13 de marzo: durarán 24 horas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se encarga de brindar el suministro del líquido vital a todos los hogares de la capital colombiana. Debido a esto, también debe vigilar y garantizar que el servicio se realice con los más altos estándares de calidad.



Por esta razón, la entidad frecuentemente realiza trabajos de mantenimiento y reparación de las tuberías y redes que cumplen diferentes funciones al momento de transportar el agua desde las plantas de tratamiento hasta los hogares capitalinos.

Para la jornada de este 13 de marzo, la entidad informó que en diez localidades de Bogotá se presentarán los cortes de agua con el fin de realizar el mantenimiento o reparaciones que buscan minimizar afectaciones por daños mayores, ya sea en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua.



Para esto poder realizar dichas labores, es necesario realizar una suspensión temporal del servicio, cumpliendo con las normas de seguridad tanto para los funcionarios como para los usuarios.



Se tiene previsto que los sectores afectados tengan cortes de agua de hasta 24 horas, dependiendo de la complejidad del trabajo a realizar. Por este motivo, se recomienda a los usuarios afectados tener en cuenta los barrios y horarios con el fin de evitar mayores afectaciones.



Localidad Usaquén

El Toberín, Las Orquídeas, Estrella del Norte, Las Margaritas. De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 170. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.



Localidad Engativá

Serena, Paris Gaitán, Minuto de Dios. De la Calle 80 a la Calle 92, entre la Carrera 86 a la Carrera 72. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Bochica, Bolivia. De la Calle 80 a la Calle 92, entre la Carrera 98 a la Carrera 104. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Santa Fe

San Martin, Santa Fe. De la Calle 27 a la Calle 32, entre la Carrera 5 a la Carrera 7. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de medidores.



Localidad Puente Aranda

Pensilvania. De la Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Fontibón

Modelia, Bosques de Modelia, Capellanía, Modelia Occidental. De la Avenida Calle 22 a la Calle 24, entre la Transversal 73 a la Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad San Cristóbal

Las Cruces, Las Brisas, Buenos Aires, San Javier. De la Calle 1C a la Avenida Calle 11 Sur, entre la Carrera 3 a la Carrera 6. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Puente Aranda

Autopista Muzú. De la Carrera 40A a la Carrera 51, entre la Calle 26 Sur o Avenida Primera de Mayo a la Calle 37A Sur. Desde las 9:00 a.m. hasta por

24 horas. Debido a empates redes acueducto.



Localidad Ciudad Bolívar

Potosí, Las Manas. De la Carrera 93 a la Carrera 47, entre la Calle 83 S a la Calle 73B Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Arborizadora Alta, Las Manas. De la Transversal 40 a la Carrera 31, entre la Calle 81S a la Calle 70 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Bosa

Retazo, Gran Colombiano, Humberto Valencia, Antonia Santos, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa. De la Transversal 77 a la Carrera 81I, entre la Calle 68 a la Calle 75 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cierre a terceros.



Localidad Chapinero

La Salle, Bosque Calderón, Granada, María Cristina, Parque Nacional, La Merced, Hospital Militar, San Ignacio, Chapinero, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita. De la Calle 25A a la Calle 68, entre la Carrera 3 a la Carrera 14. Desde la 1:00 p.m. hasta por 3 horas. Debido a verificación macromedidor.