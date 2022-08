Corte Suprema se condena al médico por biopolímeros a Jessica Cediel

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se refirió al caso del médico cirujano Martín Horacio Carrillo, quien practicó el procedimiento estético que dejó lesiones a la modelo Jessica Cediel.

La decisión se tomó al estudiar un recurso que presentó la defensa de la modelo y dejó en firme la condena de 48 meses de prisión por el delito de lesiones personales. La sentencia fue revocada en marzo de 2019, en el Tribunal Superior de Bogotá, y el caso pasó a la Corte Suprema.



La Procuraduría le había pedido al alto tribunal que condenara a Carrillo por el procedimiento en que se aplicó una sustancia en los glúteos a la presentadora.



Según el Ministerio Público, el médico sí sabía que el producto era silicona líquida: “pues fue aquel quien suministró y aplicó en los glúteos la sustancia” en 2009, que no fue reabsorbida por el cuerpo de la paciente como este le dijo a Cediel que iba a suceder.



El médico Carrillo había dicho en su defensa que nunca fue notificado del cambio de la presentación del producto y que no se le podía atribuir a él que el producto no contuviera los componentes que la empresa indicó al Invima al momento de solicitar su registro.