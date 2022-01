Corte Constitucional retoma el debate sobre despenalización del aborto

Corte Constitucional de Colombia retoma este jueves el debate sobre la despenalización del aborto, después de que se suspendiera hace dos meses por un problema de carácter formal ajeno a la discusión de fondo sobre los derechos de las mujeres.

El aborto está en la agenda de este jueves en la Sala Plena que busca resolver el impedimento solicitado por uno de los magistrados, Alejandro Linares, y que tiene que resolver un conjuez ajeno a la Corte.



El pasado 18 de noviembre, dos días antes del plazo fijado para que los nueve magistrados tomaran una decisión, la Corte suspendió los términos de vencimiento en los que se tenía que debatir si se elimina el aborto como delito del Código Penal. Esa decisión se tomó después de que el magistrado Linares se declararse impedido para la votación debido a unas declaraciones que dio a un medio de comunicación sobre el caso, que cree que le podrían dañar su imagen de imparcialidad. Ahora el conjuez tendrá que resolver si le declara o no impedido y de ahí ya se procederá a votar sobre el asunto en cuestión.



En caso de que Linares no sea declarado impedido, la decisión se espera rápida, pues todos los jueces tienen estudiado el tema, e incluso podría ser favorable, ya que actualmente cuenta con cuatro magistrados a favor y otra que podría sumarse. Si impiden a Linares, la votación quedaría empatada y habría que designar a un nuevo conjuez que esta vez vote sobre si despenalizar o no el aborto, lo que podría extender el proceso.

APOYO DE LAS FEMINISTAS

Grupos de feministas se congregaron esta mañana a las puertas de la Corte Constitucional para apoyar la causa y presentar nuevamente los argumentos que ya han entregado a los magistrados sobre el porqué consideran que se tiene que despenalizar el aborto. Las manifestantes, que usan pañuelos y tapabocas verdes, exhibieron pancartas con el retrato de Lorena Gelis, una mujer de 37 años que murió este año en Barranquilla luego de practicarse un aborto. "Justicia para Lorena. Ni una más. Muerta por abortos inseguros" se puede leer en las pancartas de las manifestantes, convocadas por la plataforma Causa Justa.



La concentración comenzó con la interpretación de la canción "Colombia tierra querida" a cargo de una orquesta de cámara compuesta únicamente por mujeres. El aborto en Colombia actualmente solo está permitido en tres causales: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.



Entre las razones que estudia la Corte Constitucional para despenalizarlo está que el conservarlo como delito no ha evitado que los abortos inseguros sigan ocurriendo y que es discriminatorio, pues solo las mujeres son penalizadas por acceder a ellos. El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con los controles debidos. Además, cerca de 70 mujeres mueren cada año por complicaciones en el aborto, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) sobre la situación en Colombia.



Menos de un 10 % de los abortos se realizan en el sistema de salud, por lo que una gran cantidad se hace de forma clandestina y posiblemente insegura. Además, se usa de forma excesiva el derecho penal cuando se trata del aborto, ya que desde 2008 no han bajado de 400 las denuncias por esta práctica en Colombia, según datos de la Fiscalía.





EFE