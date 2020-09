Contagiados y muertos en Boyacá: así va el coronavirus en Colombia

Boyacá es una zona de cultivo para muchos de los alimentos en Colombia, por tal situación, esta región es una en las que, si llega el coronavirus con mucha fuerza, puede afectar el bolsillo de los colombianos.

21 de septiembre



Boyacá suma un total de 6.173 contagios por covid-19, según reporte del Ministerio de Salud.



15 de septiembre



5.530 personas contagiadas se han reportado en este departamento desde que inició la pandemia.



14 de septiembre



5.437 personas se han contagiado de covid-19 hasta la fecha en el departamento de Boyacá, reportó el Ministerio de Salud.



13 de septiembre



Según el último informe del Ministerio de Salud, el departamento de Boyacá registra un total de 5.246 casos de covid-19.



11 de septiembre



El Ministerio de Salud reporta un total de 5.034 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



5 de septiembre



Según el último informe del Ministerio de Salud, el departamento de Boyacá registra un total de 4.446 casos de covid-19.



4 de septiembre



El departamento de Boyacá registra un total de 4.269 casos de covid-19, según el último reporte del Ministerio de Salud.



3 de septiembre



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 4.164 contagios de covid-19 en el departamento de Boyacá.



31 de agosto



El departamento de Boyacá suma un total de 3.824 contagios por covid-19, según cifras del Ministerio de Salud.



29 de agosto



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 3.674 contagios de covid-19 en el departamento de Boyacá.



28 de agosto



Este viernes, el Ministerio de Salud reportó un total de 3.578 personas con covid-19 en la región.



27 de agosto



El departamento de Boyacá suma un total de 3.452 contagios por covid-19, según datos del Ministerio de Salud.



26 de agosto



El Ministerio de Salud confirmó que hay un total de 3.395 casos de covid-19.



25 de agosto



Con 3.347 personas diagnosticadas con covid-19, el departamento sigue en la lucha para prevenir el contagio.



24 de agosto



El Ministerio de Salud confirmó que hay un total de 3.212 casos de covid-19.



20 de agosto



El Ministerio de Salud confirmó que hay un total de 2.627 casos de covid-19.



19 de agosto



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá registra un total de 2.441 casos de covid-19.



15 de agosto



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá registra un total de 2.063 casos de covid-19.



12 de agosto



El último reporte del Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá registra un total de 1.861 casos de covid-19.



11 de agosto



El Ministerio de Salud informó que a la fecha, el departamento de Boyacá, registra un total de 1.685 casos de covid-19.



10 de agosto



1.621 han sido diagnosticadas con covid-19 en este departamento, según informó el Ministerio de Salud.



8 de agosto



El Ministerio de Salud informó que a la fecha, el departamento de Boyacá, registra un total de 1.509 casos de covid-19.



6 de agosto



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 1.376 casos de covid-19 en Boyacá.



5 de agosto



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 1.305 casos de covid-19 en Boyacá.



4 de agosto



El departamento de Boyacá acumula 1.239 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



3 de agosto



El Ministerio de Salud reportó un total de 1.212 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



1 de agosto



El Ministerio de Salud reportó un total de 1.093 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



31 de julio



El Ministerio de Salud reportó este viernes que el total de casos en Boyacá ya superó los mil y que hay 1.030 contagios de covid-19.



30 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá registra 982 casos de pacientes con coronavirus.



29 de julio



El departamento de Boyacá acumula 929 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



28 de julio



El Ministerio de Salud informó que son 844 personas contagiadas de covid-19.



25 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 759 contagios por covid-19 en la región.



24 de julio



Este viernes se reportaron 743 personas contagiadas en total por covid-19.



23 de julio



718 personas han sido diagnosticadas con covid-19 en este departamento.



16 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 543 casos de coronavirus en el departamento de Boyacá.



14 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Boyacá hay un total de 517 casos de coronavirus.



13 de julio



El Ministeiro de Salud reportó un total de 499 personas contagiadas en Boyacá.



12 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Boyacá hay un total de 492 casos de coronavirus.



11 de julio



El Ministerio informó que el departamento de Boyacá registra cuatro nuevos casos de covid-19 y llegó aun total de 484 casos de coronavirus.



10 de julio



El Ministerio de Salud ha reportado un total de 480 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



8 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 446 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



7 de julio



El Ministerio de salud, en su reporte diario, confirmó que hay 10 nuevos casos y que en Boyacá hay 444 contagios en total.



6 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 434 personas contagiadas por covid-19 en Boyacá.



4 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 418 casos de covid-19 en el departamento de Boyacá.



3 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en total hay 409 casos en Boyacá.



2 de julio



El Ministerio de Salud dio a conocer que son 15 casos nuevos en este departamento. En total son 405 personas diagnosticadas con covid-19.



1 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Boyacá hay un total de 390 casos de coronavirus.



30 de junio



Con 375 personas diagnosticadas con covid-19, el departamento sigue en la lucha para prevenir el contagio.



28 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Boyacá hay un total de 355 casos de coronavirus.



27 de junio



El Ministerio de Salud reportó que hay 351 casos de covid-19 en total en Boyacá. 11 nuevos contagios en las últimas 24 horas.



26 de junio



El Ministerio de Salud reportó que hay 340 casos de covid-19 en total en Boyacá.



25 de junio



El Ministerio de Salud reportó un total de 333 casos de covid-19 en Boyacá.



24 de junio



El Ministerio de Salud reportó un total de 328 casos de coronavirus en el departamento de Boyacá.



20 de junio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Boyacá registra un total de 294 casos de covid-19.



19 de junio



El Ministerio de Salud reportó cuatro casos nuevos de covid-19 en Boyacá y con ello el departamento suma 269 contagios en total.



18 de junio



Ministerio de Salud reportó dos casos más en Boyacá. El total es de 265.



17 de junio



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Boyacá cuenta con 263 casos confirmados de covid-19.



16 de junio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá cuenta con 256 casos confirmados de coronavirus.



13 de junio



El Ministerio de salud reportó que hay 5 casos nuevos en Boyacá. El total es de 241.



12 de junio



El Ministerio de Salud no reportó nuevos casos de covid-19 en Boyacá, motivo por el que se mantiene el número de contagios totales en 236.



11 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en Boyacá hay 5 nuevos casos y el total quedó en 236.



10 de junio

El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá registra 231 casos confirmados de pacientes con coronavirus.



8 de junio



El Ministerio de Salud reportó para este lunes un total de 225 casos de coronavirus en el departamento de Boyacá.



6 de junio



El Ministerio de Salud reportó dos casos nuevos de coronavirus en Boyacá y con ello el departamento suma un total de 223 contagios.



5 de junio



Boyacá tiene un nuevo caso de coronavirus en la región y su total ya es de 221, según informó el Ministerio de Salud.



4 de junio



Seis nuevos casos se presentaron en esta región del país. En el último informe del Ministerio de Salud, Boyacá registra 220 contagiados.



3 de junio



Dos nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud. Ya son 214 contagiados en el territorio boyacense.



2 de junio



Se reportó un caso nuevo de covid-19 en Boyacá. El total está en 212.



1 de junio



No se registraron nuevos casos en Boyacá. El total sigue en 211.



31 de mayo



El Ministerio de Salud reportó 21 casos nuevos de coronaviurs en Boyacá, así las cosas el departamento suma un total de 211 contagios.



30 de mayo



No se registraron casos nuevos por coronavirus. El total sigue siendo de 190.



29 de mayo



Se registraron 8 casos más este viernes. El total, según el Ministerio de Salud, es de 190 casos.



28 de mayo



Ministerio de salud confirmó que hay 4 contagios nuevos. El total está en 182.



27 de mayo



El Ministerio de Salud reportó 12 casos nuevos de coronavirus en Boyacá. Así las cosas el departamento suma un total de 178 contagios.



26 de mayo



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Boyacá llegó a una cifra total de 166 pacientes confirmados con coronavirus en la región.



24 de mayo



El Ministerio de Salud reportó siete casos nuevos de coronavirus en Boyacá, con ello el departamento suma un total de 159 contagios.



23 de mayo



El Ministerio de Salud confirmó que hay 152 personas contagiadas en Boyacá.



22 de mayo



Con 144 casos confirmados, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 8 personas.



21 de mayo



Este jueves se confirmaron 10 casos más. Ministerio de Salud reveló que en total hay 136 contagios por covid-19.



20 de mayo



El Ministerio de Salud confirmó que hay 126 casos hasta el momento en Boyacá. Aumentó en cinco contagios.



19 de mayo



Un aumento considerable se dio a conocer en el informe del Ministerio de Salud. De 108 casos del día anterior, este 19 de mayo las cifras aumentaron a 121 casos contagiados.



18 de mayo



El Ministerio de Salud confirmó que hay 108 casos en total en Boyacá.



16 de mayo



Ministerio de Salud reportó la aparición de 16 nuevos casos de covid-19 en Boyacá. El departamento llega a un total de 105 personas contagiadas.



15 de mayo



Ministerio de Salud confirmó que hay 88 casos de coronavirus en Boyacá. El pasado 14 había 89 y este viernes disminuyó, pero el Ministerio no ha explicado por qué.



14 de mayo



El Ministerio de Salud confirmó dos nuevos casos de covid-19 en el departamento de Boyacá. En total, la cifra llega a 89 personas diagnosticadas.



13 de mayo



El Ministerio de Salud confirmó que hay 8 casos nuevos en Boyacá: el total quedó en 87.



12 de mayo



A la fecha, el departamento de Boyacá presenta una cifra de 79 personas contagiadas, tras el último reporte del Ministerio de Salud.

9 de mayo



Boyacá no ha sumado casos en los últimos días y este sábado mantiene la cifra de 61 contagiados.



8 de mayo



Ministerio de Salud confirma que la cifra de contagiados se mantiene en 61.



7 de mayo:



El Ministerio de Salud, informó la aparición de un nuevo caso de coronavirus en Boyacá. Con esta cifra, el departamento llega a un total de 61 pacientes diagnosticados con el virus.



6 de mayo:



Este miércoles, el departamento boyacense no registró casos de contagios por covid-19.



5 de mayo:



Dos nuevos casos en el departamento boyacense, para llegar a 60 casos reportados.



4 de mayo:



El Ministerio de Salud reportó este lunes once nuevos casos positivos por coronavirus en el departamento de Boyacá. Con lo anterior, el número de personas contagiadas asciende a 58.



3 de mayo:



El Ministerio de Salud, informó que no se presentaron nuevos casos de covid-19 en el departamento de Boyacá. El departamento sigue con un total de 47 personas diagnosticadas con el virus.



2 de mayo:



El nuevo informe del Ministerio de Salud, reporta la aparición de un nuevo caso por contagio de coronavirus en el departamento de Boyacá. El departamento llega a un total de 47 casos por covid-19.



1 de mayo:



El Ministerio de Salud reportó nuevos casos de coronavirus en el departamento de Boyacá. Así las cosas, el número total de contagios queda establecido en 46.



29 de abril:



En el informe de este día, el Ministerio de Salud no informó ningún caso nuevo de coronavirus. El departamento continúa con 37 casos.



28 de abril:



El nuevo reporte del Ministerio de Salud, confirma la aparición de dos nuevos casos de coronavirus en Boyacá. Con esto, el departamento llega a un total de 37 casos confirmados en la región.



27 de abril:



El Ministerio de Salud reportó dos nuevos casos de covid-19 en Boyacá. Con lo anterior, el departamento acumula 35 personas infectadas.



25 de abril:



En el informe de este día, el Ministerio de Salud no informó ningún caso nuevo de coronavirus. El departamento continúa con 33 casos.



22 de abril:



En el informe de este día, el Ministerio de Salud no informó ningún caso nuevo de coronavirus. El departamento continúa con 33 casos.

21 de abril:



En cinco días, Boyacá ha presentado un caso nuevo de contagio por coronavirus. En total hay 33 casos positivos y solo se ha reportado una muerte.



16 de abril:



Según el último reporte del Ministerio de Salud, Boyacá presentó un nuevo caso de coronavirus en la región. La cifra total es de 32 pacientes diagnosticados.



15 de abril:



Otro día sin reporte de casos de covid-19 en el departamento. ¡Buenas noticias!



14 de abril:



El departamento boyacense no presentó casos nuevos de coronavirus.



11 de abril:



Boyacá suma 31 casos de personas con coronavirus. La cifra aumentó en cuatro casos durante las últimas 24 horas.



10 de abril:



Boyacá suma 27 casos de personas con coronavirus. La cifra aumentó solo un tres casos durante las últimas 24 horas.

9 de abril



El Ministerio de salud confirmó que en Boyacá se presentan 24 casos de personas contagiadas por coronavirus covid-19.



El coronavirus continúa su paso por Colombia y por ello se han tomado las medidas pertinentes para evitar su propagación.





En el departamento de Tunja, según el reporte diario del Ministerio de Salud, se han detectado 13 casos, siete de ellos presentados de manera simultánea en el municipio de Togüí, y una sola muerte.

#Reporte 🦠 Confirmamos 201 nuevos casos de coronavirus y 4 fallecidos en Colombia, para un total de 1.780 pacientes con COVID-19 y 50 muertes en el país. Los detalles: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/os636CUktX — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 7, 2020

El brote se habría presentado por una mujer de 70 años, diagnosticada de forma positiva el 31 de marzo, que infectó a siete personas: cuatro hombres, dos mujeres y un menor de dos años. Los pacientes no presentan síntomas y completan su recuperación normalidad.



El único deceso se reportó el 4 de abril en Tunja. Se trata de un mayor de 84 años que había sido internado por una gastrointeritis y tenía una enfermedad cardíaca. Lo preocupante del caso es que el hombre no salió de la ciudad ni del país, motivo por el que se desconoce la causa de su contagio.