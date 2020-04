La última prueba antes del Tour se cancela: no va la Vuelta a Suiza

La última gran prueba ciclística previa al Tour de Francia se ha cancelado este viernes, por falta de garantías para su realización, en medio de la pandemia del coronavirus covid-19.

La carrera, prevista del 7 al 14 de junio, no se realizará, muy a pesar de los esfuerzos: "Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez que la carrera no tendrá lugar", informaron los organizadores.



Al detallar los inconvenientes sin solución que obligaron a la cancelación de la prueba se conoció que había mucha incertidumbre respecto de la logística, que incluye apoyo de ejército y policía local, ocupada en las tareas de contención del virus, además de cierres viales y otros asuntos que no se podían garantizar.



En términos deportivos, la organización tuvo en cuenta que actualmente no se puede garantizar la correcta preparación de los ciclistas, quienes están en su mayoría en estricta cuarentena y no puede salir a entrenarse, así como el riesgo, durante una competencia, que supone una caída o cualquier otro accidente, que complique aun más el sistema de salud.



Los patrocinios y otros asuntos económicos están todavía por resolverse, pero los organizadores aseguran que se tomaron decisiones basadas en salud pública. Se espera que la competencia en 2021 se cumpla en las mismas fechas, lo que compensará las consecuencias derivadas de la cancelación.



Se espera además un pronunciamiento de los organizadores del Tour de Francia, que no ha contemplado por ahora un aplazamiento, a pesar de las difíciles condiciones para la realización de la competencia.