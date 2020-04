Trabajar en casa no es tan sencillo: Así debe ser su espacio ideal

La cuarentena obligada en Colombia está obligando a cambiar todas las realidades. Y una de ellas es la manera de estudiar y trabajar.

Para muchos es una experiencia totalmente nueva. Se evitan los desplazamientos pero se tienen todas las distracciones de la casa, y hacer un buen ambiente para cumplir las obligaciones no es del todo sencillo.



Compartimos los consejos básicos que harán de esta experiencia una oportunidad:



1. Construya un ambiente propicio



Como afirma el Ministerio TIC, buena parte de la productividad depende del ambiente físico, por lo cual es mala idea acomodarse en un sofá enfrente del televisor o en la cama.



Designe una zona de la casa con la mayor privacidad posible le permitirá concentrarse más durante las horas laborales. Recuerde a su entorno que si bien está en casa, usted tiene compromisos que cumplir con su empresa.



La Universidad Nacional afirma que un tema fundamental en el ambiente de trabajo es la iluminación, que puede ser natural o artificial. En el caso de la luz natural, se debe evitar ubicarse detrás o de frente a la ventana para que los rayos solares no lleguen directamente a los ojos. En cuanto a la luz artificial, se recomienda que las luces o las lámparas estén limpias, ya que si tienen material particulado se disminuye su capacidad de iluminar.



La adecuación del espacio tiene que ser óptima, que no haya cajas, elementos o cables que afecten la movilidad dentro del espacio de trabajo, y que el ambiente esté despejado.



Lo ideal es que el escritorio o la superficie de trabajo sea de madera o de un acrílico mate para evitar destellos de brillo, o de color claro, pues se ha comprobado que los colores brillantes en los lugares de trabajo, específicamente en el escritorio, generan mayor fatiga visual. No es muy recomendable trabajar sobre mesas o superficies de vidrio, pues ocurre el llamado “disconfort térmico”, que se da al colocar las muñecas sobre la superficie fría. Se sugiere usar un elemento que cubra los antebrazos, acompañado de una elevación leve de las muñecas.



En el escritorio o la mesa deben caber a todos los elementos de trabajo, garantizando siempre que haya un espacio mínimo de 10 cm para el descanso de los antebrazos. Esos espacios disminuyen la carga en la espalda alta y en el trapecio superior, donde generalmente se siente fatiga al usar un computador por tiempo prolongado.



2. Vístase cómodo



Es muy tentador trabajar en pijama, pero, según un artículo del portal Entrepreneur.com, los beneficios psicológicos de cambiarse como si fuera a una oficina o a visitar a un cliente son bien conocidos. Esto hace parte de una rutina que se debe mantener: despertase a una misma hora, bañarse y desayunar antes de iniciar la jornada. Pero las ventajas de estar en casa permiten usar ropa cómoda y, al mismo tiempo, adecuada para participar en una reunión virtual, por ejemplo.



3. Establezca horarios



Regularmente cuando se trabaja desde casa, las jornadas suelen alargarse, pues no existen momentos de desconexión. Para evitar esos días interminables, es recomendable establecer horarios para iniciar y terminar las actividades laborales, así como establecer pequeños breaks de 15 minutos. No se trata de una camisa de fuerza, pues es claro que existirán distracciones (los niños y las mascotas), pero sí es una guía que ayudará a organizar la rutina.



4. Haga pausas activas



Como explica la Universidad Nacional, las pausas de alivio y descanso a nuestro cerebro son distintas a las pausas activas, orientadas a la actividad física. La pausa para descansar el tejido cerebral es corta, entre 3 y 5 minutos; con esta se busca cambiar de exigencia al tejido, ya que algunas estructuras han estado quietas por mucho tiempo.



La mejor pausa de descanso para quienes trabajan con el computador es levantarse y caminar, respirar profundo, tomar aire, donde se incluyan movimientos leves de cabeza, movimientos laterales, extensiones y rotaciones.



Si trabaja con un computador portátil se recomienda hacer estas pausas cada 30 minutos, y con uno de escritorio cada 2 horas. También es válido hacer un poco de ejercicio (no muy activo), que evite interferir en la conciliación del sueño.



Por último, para lograr un adecuado descanso, es recomendable –si se tiene una alta carga de presión y responsabilidad– realizar respiración consciente después de la jornada laboral, para liberar carga mental.



5. Mantenga la comunicación con su equipo y su jefe



El trabajo remoto no elimina las interacciones cara a cara, según explica el MinTIC. De hecho, la comunicación aquí es aún más sensible, pues un contacto constante es la única forma de mantener las dinámicas de colaboración propias de una oficina y cumplir con las reglas de etiqueta del trabajo remoto. Es aquí donde las videoconferencias entran en escena y el poder del video soluciona la conexión entre equipos de personas y clientes.



Para esto es fundamental contar con una webcam externa y un headset que garanticen una experiencia fluida de audio y video. Desde una Logitech HD Webcam C270 y hasta una Logitech C920S, en el mercado se encuentran cámaras de diferentes niveles técnicos que, igualmente, ofrecen imágenes nítidas, colores naturales y algunas, como las Logitech C920s, hasta ajustes automáticos de iluminación.



De la misma forma, existen audífonos para todo tipo de ambientes de trabajo y para diferentes requerimientos en calidad de sonido y reducción de ruido. Para esta multinacional, la gama se extiende desde los H111 multipropósito, que son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos y plataformas, hasta los H600, unos auriculares inalámbricos ligeros que tiene un micrófono con supresión de ruido para los lugares más ruidosos.