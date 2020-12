¿Qué hay detrás de la nueva cepa de covid y por qué preocupa tanto?

Los aeropuertos británicos están en caos desde el fin de semana cuando las autoridades locales informaron sobre una posible cepa del coronavirus covid-19 que se expande más rápidamente que la versión original.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) permanece en contacto cercano para avanzar en la investigación y, aunque no hay una confirmación de una autoridad científica, sí que es verdad que en el sureste del Reino Unido, incluyendo la capital Londres , fue necesario imponer nuevas y estrictas medidas para contener el avance de la enfermedad.



Ya países como Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, Argentina, Colombia y Chile suspendieron vuelos con Reino Unido como medida de precaución.



¿Por qué hay tanta preocupación? Los científicos coinciden en que los los virus tienen mutaciones como parte de su evolución y el coronavirus covid-19 no es la excepción. Los investigadores han encontrado que cada mes se pueden producir hasta dos modificaciones.



Pero esta nueva variación que apareció en Reino Unido en septiembre pasado sorprendió a los expertos porque suma más mutaciones que otras variantes, lo que no necesariamente significa que sea más letal, sino, aparentemente, más contagiosa.



Según la agencia Reuters en Inglaterra, la cepa actual tiene 23 mutaciones en su código genético, lo que podría disparar su velocidad de transmisión.



Científicos citados pro agencias internacionales calculan que sea entre el 40 y el 70 por ciento más fácil de transmitir, por lo cual piden evitar a toda costa las aglomeraciones en las fiestas de fin de año.



Los expertos no quieren generar pánico, pero es cierto que esta mutación preocupa al gremio médico, donde por fortuna se descarta que sea resistente a las vacunas de Pfizer y BioNtech, tal como demuestran los estudios en Reino Unido.