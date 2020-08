Alerta de OMS a personas entre 20 y 40 años: nuevo riesgo en pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó clara su preocupación por el aumento de la transmisión del coronavirus covid-19 entre personas jóvenes.

La entidad asegura que hay evidencia de que el virus podría ser impulsada por personas entre 20, 30 y 40 años, que en la mayoría de los casos no sabe que está infectada y por eso mismo es un riesgo adicional para personas en condición de riesgo.



En una conferencia virtual, citada por la agencia Reuters, el director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai, dijo que la proporción de jóvenes contagiados se ha disparado a nivel mundial y eso afecta a ancianos y personas con morbilidades, que toman sus precauciones pero que no pueden evitar que el riesgo llegue a sus casas.



"Lo que estamos observando no es simplemente un resurgimiento. Creemos que es una señal de que hemos entrado en una nueva fase de pandemia en Asia-Pacífico", dijo Kasai, en alusión a los más de 400 mil casos que presenta la región, integrada por 27 países.