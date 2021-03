Nerviosismo en la Fórmula 1 por caso positivo de covid-19 en Bahrein

La Fórmula 1 intenta arrancar la temporada sin complicaciones, pero en tiempos de pandemia eso se vuelve casi inmanejable.

Este jueves se confirmó que en Bahrein todo el persona se ha puesto en cuarentena por una prueba positiva de covid-19, que sería de un miembro de un equipo británico.



Según The Sun, los compañeros del afectado están a la espera de los resultados de las segundas pruebas.



La F1 y las autoridades de Bahrein han impuesto estrictos protocolos esta temporada para todos aquellos que quieran entrar al paddock. Todos los pasajeros que llegan al país se deben someter a una prueba al aterrizar y hacer un aislamiento en su habitación de hotel mientras esperan los resultados.



"SunSport comprende que los afectados no son miembros clave del equipo y que se han seguido todos los protocolos", explicó la fuente.



Es un hecho que no está en riesgo la primera cita de la temporada, este fin de semana, pero es inevitable el nerviosismo de algunos en medio de las restricciones de la pandemia.