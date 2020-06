De lectura obligada: formas de contagio de covid en desconfinamiento

Mientras la mayoría de países del mundo da pasos hacia la normalidad, tras el parón total al que obligó la pandemia de coronavirus covid-19, los científicos advierten que no es momento de bajar la guardia.

El desconfinamiento progresivo ayuda a recuperar la normalidad pero también aumenta el riesgo, por lo cual el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de EE.UU. entregó un listado actualizado de aquellas actividades que implican mayores contagios.



No olvide que, en ausencia de la vacuna, la única barrera posible contra el virus es usted y sus buenos hábitos.



El contagio, como recuerda el estudio, se da de las siguientes maneras:



Persona a persona



- Es el principal vehículo de contagio: persona a persona.

- Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia de hasta casi 2 metros).

- A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

- Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.

- Las personas sin síntomas pueden propagar el coronavirus SARS-CoV-2.



En grupos de personas



​-La información sobre la pandemia sugiere que este virus se propaga de manera más eficiente que el virus de la gripe, pero no tan eficientemente como el del sarampión, que es un virus altamente contagioso.

-En general, cuanto más estrechamente se interactúe con los demás y cuanto más larga sea esa interacción, mayor es el riesgo de infección.



Otras vías de contagio



-Podría ser posible que una persona se infecte al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos. No se cree que esta sea la principal forma de propagación del virus pero puede ocurrir.

- Por ahora, el riesgo de contagio de animales a personas se considera bajo.

-Al parecer el virus que causa el COVID-19 puede propagarse de personas a animales en ciertas situaciones.



Métodos de prevención



La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus y tomar medidas para desacelerar la propagación.



- Respete las medidas de distanciamiento social (aproximadamente 2 metros)

- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón. Si no dispone de agua y jabón, use algún desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

- Limpie y desinfecte de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia.

- Cúbrase la boca y la nariz con una mascarilla cuando está rodeado de otras personas.