Mala decisión de Djokovic: él y su esposa se contagiaron de covid-19

Una mala decisión llevó a Novak Djokovic a estar en el centro de la polémica: un torneo de exhibición organizado por él terminó en un contagio de covid-19 que lo alcanzó a él mismo y a su esposa.

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, informó este martes de que dio positivo a las pruebas en el test al que sometió en Belgrado.



Se trata del cuarto jugador del torneo llamado 'Adria Tour' que él dispuso en su país, desafiando todas las recomendaciones sanitarias. Ya habían dado positivo Zadar, Dimitrov, Coric y Troicki, este último junto a su esposa, quien está embarazada.



El serbio anunció en su momento que la intención del torneo era "preparar el regreso a la normalidad" y por eso hizo la exhibición, que fue de carácter benéfico y a la cual asistió gran cantidad de público.



El tenis cuestiona que hace un par de semanas el número uno mundial pusiera en duda su participación en el US Open, supuestamente por no tener garantías de seguridad, y en cambio acabara contagiado del virus en un torneo que no debió realizarse.