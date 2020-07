Científicos advierten que coronavirus covid-19 podría estar debilitado

Suena complicado cuando las cifras en el mundo están en alza, cuando América Latina y en especial Colombia cuentan por miles sus contagios diarios, pero los científicos creen que el coronavirus covid-19 se estaría debilitando.

Y es difícil entenderlo, pero así sería no por la curva de contagios y de víctimas fatales sino por otras razones que se explican en un informe del diario ABC de España.



Dicen el diario, citando expertos, que al única medida no el numero de infectados sino otros hechos como que los últimos cuadros clínicos serían más leves ahora que cuando se vivió el pico más alto de la pandemia en Europa.



El informe asegura que ahora los brotes son menos agresivos y eso podría obedecer a que las mutaciones, a pesar de tratarse de un virus relativamente estable, no son tan letales. Citan como ejemplo que otros virus como el SARS o el MERS sufrieron es proceso. "Es clave continuar haciendo estudios de secuenciación que puedan confirmar qué evolución está experimentando el virus", dice la fuente.



Otro factor podría ser la esperada llegada del verano, que cambia las condiciones ambientales e impactan en la enfermedad, especialmente por el efecto de la radiación UV. Eso y el mejor conocimiento del virus, a fuerza de enfrentarlo diariamente y aprender sus características, causaría el debilitamiento.



Otro argumento es triste pero real: los más afectados al inicio de la pandemia fueron los más débiles, es decir las personas mayores de 70 años, con lo cual la población restante se ha hecho más fuerte.



Finalmente, dice el informe que es clave mantener el distanciamiento social para reducir la cantidad y la gravedad de los casos: "Este sería el caso si la intensidad de los síntomas depende de la carga viral y la carga viral está limitada por el distanciamiento social".



Se asegura que ahora y en el futuro cercano será necesario seguir con las medidas de distanciamiento y el uso de las mascarillas, además del lavado de manos, pues solo eso, mientras no se pueda contar con la vacuna, garantizará que, como esperan los científicos, el virus mantenga una curva de debilitamiento.