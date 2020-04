¿Debo lavar comida que compro para evitar coronavirus? Hablan expertos

En medio de la preocupación por la expansión del coronavirus covid-19 en Colombia, muchos se preguntan cuándo se están excediendo en las precauciones y cuándo se están quedando cortos. Y un punto claro de duda tiene que ver con la compra de comida, la única actividad permitida en medio de la estricta cuarentena.

La pregunta no solo se la hacen los ciudadanos sino también los científicos, quienes dan pistas sobre los mecanismos de contagio y las precauciones básicos para evitarlo.



Lo primero que debe quedar claro es que la vía de contagio primordial es aspirar pequeñas gotas expulsadas por una persona infectada cuando tose o estornuda. Esas gotas pueden caer también sobre objetos o superficies, que pueden tocar las personas sanas y contagiarse si se llevan las manos a la nariz, los ojos o la boca.



Eso hace potencialmente peligrosos los envases y productos que se encuentran en los supermercados, las frutas o verduras que no están empacadas e inclusive los alimentos que se ordenan a domicilio para evitar salir a los restaurantes en medio de la cuarentena.



Muchos está acudiendo a lavar cada producto e inclusive quitarse la ropa con la que salieron y los zapatos y desinfectarlos. Pero ¿vale la pena?

Una investigación de la BBC responde a cada caso particular, de la mano de expertos.



¿Se transmite el virus por la compra en el supermercado?



Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea y hasta el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania, coinciden en afirmar que no hay pruebas de que los alimentos o envases sean una fuente o vía de transmisión del nuevo coronavirus covid-19.



Y Marga Hugas, científica jefa de la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), explicó que, comparado con otros coronavirus afines al covid-19 que produjo la pandemia, no se comprobó nunca el contagio a través del consumo de alimentos.



Por eso, antes que lavar cada producto que toma en el supermercado, la FDA sugiere un método más simple y eficaz: lávese las manos después de salir del supermercado y al entrar a su casa, y una vez termine de acomodar cada cosa en la nevera o la alacena, lávese de nuevo las manos, con abundante jabón y agua.



La OMS, por su parte, informa: "Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás".

¿Qué hacer con frutas y verduras sin empacar?

La BBC explica en su investigación que algunas personas, preocupadas por el contagio del covid-19, han decidido lavar con jabón los productos provenientes de plazas de mercado o de supermercados de cadena. Es, para las autoridades sanitarias, un error, pues se puede terminar ingiriendo jabón o productos agrícolas que generarían diarreas, vómitos e incluso necesidades hospitalarias, que en el actual pico deben evitarse a toda costa.



Por eso la recomendación es lavarlos bien solo con agua y dejarlos secar antes de almacenarlos.



Según la FDA, antes y después de la pandemia, los "cuatro pasos clave de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar".

¿Hay riesgos en los productos congelados?

"Hasta ahora no hay evidencia de cadenas de infección por SARS-CoV-2 a través del consumo de alimentos, incluidos los alimentos congelados", asegura la fuente, citando expertos.



Es recomendable, en todo caso, preferir productos donde se garantice que se respeta la cadena de frío y hay condiciones mínimas de salubridad.

¿Qué pasa con los alimentos ordenados a domicilio?

Colombia entró en la tercera semana de cuarentena y muchos ya extrañan la comida de sus restaurantes favoritos. Por eso han preferido pedir a domicilio, para respetar el aislamiento.



Sin embargo, la duda está presente: ¿es seguro? Según el artículo de la BBC, el contagio primario se da entre personas, por lo cual sería útil que el repartidor deje las bolsas en la puerta, sin entrar en contacto con el cliente.



Pero la realidad es que, si el domicilio llega y hay que pagarlo de manera presencial, lo más práctico es vaciar el contenido en un plato limpio de la casa, tirar bolsas y desechables a la basura y lavarse muy bien las manos antes de comer. No sobra decir que es mejor usar cubiertos que comer con la mano.