Alerta científica: posibles efectos secundarios tras superar covid-19

Superar el coronavirus covid-19 podría no ser una victoria rotunda para muchos pacientes, según los reportes de los científicos.

Los reportes indican que, aunque se supere la enfermedad, habría en los pulmones de los pacientes daños importantes, además de otros órganos vitales.



Las investigaciones en China e Italia, países muy afectados por el virus, prueban que a largo plazo podría haber efectos complicados en el cuerpo de las personas que se consideran sanas tras el tratamiento.



"Lo que hemos estado viendo en los hospitales es la punta del iceberg", dijo a Good Health el profesor Roberto Pedretti, jefe de cardiología del Clinical Scientific Institute en Pavia, Italia, para el diario británico The Sun. "Nuestro enfoque en este momento es tratar a los pacientes en la etapa aguda para ayudarlos a recuperarse de Covid-19. Pero también debemos considerar el futuro impacto del virus en la salud", dijo. Aquí se detallan los efectos más preocupantes:



1. Cicatrices pulmonares



Muchos pacientes de Covid-19 desarrollan una forma de insuficiencia respiratoria llamada síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que requiere que los pacientes reciban oxígeno a través de un ventilador.



Estudios anteriores sugieren que el SDRA puede disminuir significativamente la calidad de vida de las personas, incluso después de recuperarse, ya que deja cicatrices irreversibles en los pulmones.



Además, estudios recientes muestran que la covid-19 causa fibrosis, cicatrización del tejido pulmonar que puede conducir a una disnea o ahogo. Un estudio en Wuhan, supuesto epicentro del mal, reveló que 81 pacientes tenían signos de fibrosis, incluso aquellos que no habían tenido síntomas, como tos o una temperatura alta.



En la revista Lancet Infectious Diseases en abril, los investigadores dijeron que no estaba claro si estos cambios pulmonares eran "irreversibles".



A pesar de la aparente recuperación, "algunos pacientes pueden tener una disminución de alrededor del 20 al 30 por ciento en la función pulmonar", dice el Dr. Owen Tsang Tak-yin, director médico del Centro de Enfermedades Infecciosas del Hospital Princess Margaret en Hong Kong.



2. Daño hepático



Un nuevo estudio en China, con 34 pacientes, afirma que muchas personas que han sido infectadas con coronavirus pueden desarrollar daño hepático.



El deterioro en la función de este órgano vital se probó mientras los pacientes estaban recibiendo atención médica en hospitales y se detectó incluso después de que dos pruebas dieron negativas y se les dio de alta.



3. Corazón debilitado



Los científicos de la Universidad de Harvard han calificado la enfermedad que azota al mundo como "una gran prueba de esfuerzo para el corazón".



Revelaron que la inflamación y las altas fiebres provocadas por el coronavirus debilitan el corazón y aumentan el riesgo de anomalías cardíacas como la coagulación de la sangre.



Un artículo en la revista JAMA Cardiology informó que uno de cada cinco de 416 pacientes de Covid-19 hospitalizados en Wuhan, China, había sufrido daño cardíaco, incluso algunos sin problemas cardíacos subyacentes.



Otro estudio de Wuhan publicado en febrero encontró que de 36 pacientes transferidos a cuidados intensivos, 16 (44.4 por ciento) sufrían de arritmia (latidos cardíacos irregulares).



Se cree que los problemas del corazón ocurren como resultado de que el virus desencadena una "tormenta de citoquinas", donde el sistema inmune reacciona de forma exagerada a la infección, lo que lleva a la inflamación del músculo cardíaco (miocarditis).



Como resultado, el corazón bombea más débilmente, causando síntomas como dificultad para respirar.



4. Movilidad deteriorada



Muchos pacientes podrían, tras superar el virus, sufrir pérdida de la función cognitiva y física en las semanas y meses siguientes a la salida del hospital.



Esto es común en pacientes ingresados ​​en unidades de cuidados intensivos porque el reposo en cama puede afectar gravemente al cuerpo y las personas pueden experimentar una degradación muscular rápidamente cuando están atrapadas en una cama en el hospital.



Un estudio de la Universidad Johns Hopkins encontró que por cada día que una persona estaba en reposo en cama, su fuerza muscular se redujo del tres por ciento al 11 por ciento en los siguientes meses y años.



Los médicos temen que el impacto del coronavirus en la movilidad pueda ser peor ya que los programas de recuperación en los hospitales que generalmente se usan para ayudar a los pacientes a movilizarse no se están implementando.



Y además de eso, a los pacientes con coronavirus les toma mucho tiempo recuperarse, generalmente alrededor de dos semanas.



5. Falta de aliento



Los médicos dicen que es probable que los pacientes con coronavirus tengan falta de aliento persistente, incluso después de haberse recuperado.



Dicen que la mayoría de los que tenían síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) tenía dificultad para respirar durante un mes después de la infección, y es probable que esto sea lo mismo para los pacientes con Covid-19.



El Dr. Steven Berk, vicepresidente ejecutivo y decano de la Facultad de Medicina del Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech, dijo a Fox News: "Las personas con neumonía por SARS tenían dificultad para respirar un mes después de la infección. La mayoría de los pacientes mejoraron con el tiempo. Los que habían desarrollado el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) permanecieron sin aliento durante meses o toda la vida".



6. Problemas de salud mental



Los psiquiatras dicen que al observar los coronavirus pasados, es probable que muchos pacientes de Covid-19 desarrollen problemas de salud mental, como depresión y ansiedad.



De hecho, un estudio de pacientes dados de alta después de sufrir SARS encontró que más de un tercio informó depresión y ansiedad 12 meses después.



"Desde el brote original de SARS en 2003, vemos que la enfermedad psiquiátrica es el resultado a largo plazo más notable... Incluyendo el trastorno de estrés postraumático y la depresión", dijo la Dra. Melissa Nolan, experta en enfermedades infecciosas y profesora de la Universidad de Carolina del Sur.