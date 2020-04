Neumonía atípica: no caiga en ‘fake news’ al confundirla con covid-19

En los últimos días, se ha viralizado a través de redes sociales la aparición de la llamada “neumonía atípica”. Supuestamente serían casos no identificados del coronavirus, que han cobrado la vida de algunas personas en México, exactamente Nuevo León.



Ante la creciente desinformación, el Gobierno mexicano junto a su subsecretario de salud salieron a dar explicaciones, con el fin de detener la propagación de estas “fake news”.

Primero hay que saber la diferencia que hay entre una neumonía típica de una atípica. En palabras de médicos mexicanos “las típicas son bacterianas, donde hacemos cultivo y descubrimos bacterias, no virus”. Por su parte, las atípicas “nacen de algo desconocido o no clasificado”, es decir que son agentes que aún no han sido identificados.



Ahora bien, ¿cómo se diferencian? La neumonía común es una inflamación del tejido pulmonar que se da gracias a la infección de un germen. En caso de ser atípica, el patógeno que la causa sería totalmente diferente a los ya establecidos y sus síntomas son mucho más leves.



Así las cosas, los principales síntomas de la neumonía son: escalofríos, tos, fiebre y dificultad para respirar. Por otro lado, los menos frecuentes son: dolor en el pecho al respirar, confusión, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolores musculares, rigidez articular, fatiga, sudoración y piel húmeda.



Con ello, queda en claro que la neumonía y el covid-19 comparten síntomas, pero no por eso son iguales ni mucho menos son “una nueva clase de virus”. En caso de presentar algunos síntomas, debe ser un médico el que establezca su motivo a partir de pruebas de laboratorio.