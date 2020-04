Elon Musk, fundador de Tesla, asegura que la cuarentena es facista

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, aseguró que la cuarentena decretada y muchos países por cuenta del coronavirus es “facista" e “indignante" porque atenta contra las libertadores de las personas y tendrá consecuencias negativas en la economía.

Musk tiene su empresa de fabricación de carros eléctricos en California, Estados Unidos, pero ha tenido que detener esta producción por cuenta de la pandemia, situación que lo tiene “preocupado".

El empresario señaló que estas medidas son como “encarlamiento forzado de las personas en sus hogares, en contra de sus derechos constitucionales y están destruyendo las libertadreos de las personas en formas tan horribles y erróneas, que no tienen nada que ver con las razones por las que la gente vino a América".

Además, desde su posición expresó que económicamente habrá empresas que no podrán soportar la cuarentena y quebrarán, aumentando las cifras de desempleo.

“Debería permitírsele a la gente quedarse en sus casas y no se debería prohibirles salir. Pero decir que no pueden dejar sus hogares y que serán arrestados si lo hacen, esto es facista. No es democrático. Esto no es libertad. Devuelvanle al pueblo su libertad", añadió.