Contagiados y muertos en Antioquia: cifras oficiales del departamento

El coronavirus en Colombia sigue llegando a las diferentes ciudades y municipios del país. Acá el reporte diario del número de contagios que presenta el departamento de Antioquia.

3 de agosto



El Ministerio de Salud reportó un total de 40.927 casos de covid-19 en el departamento de Antioquia.



1 de agosto



El Ministerio de Salud informó que hay 2.988 nuevas personas con covid-19. En total han sido diagnosticadas 35.746 personas en este departamento.



31 de julio



32.759 personas han sido diagnosticas con covid-19 en esta región del país. 2.074 personas ingresaron a la lista en las últimas 24 horas.



30 de julio



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Antioquia registra 30.685 casos de coronavirus.



29 de julio



El departamento de Antioquia acumula 28.645 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



28 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia suma un total de 27.226 casos de coronaviurs hasta el momento.



27 de julio



Según informó el Ministerio de Salud, el departamento de Antioquia, registra un total de 26.117 casos de covid-19.



25 de julio



El departamento de Antioquia acumula 23.035 contagios de covid-19, según reportes del Ministerio de Salud.



24 de julio



El Ministerio de Salud informó que Antioquia registra un total de 21.922 casos de coronavirus.



23 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia, registra un total de 20.613 casos de covid-19.



22 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia suma un total de 19.751 contagios de covid-19.



21 de julio



Las cifras en este departamento continúan creciendo y este 21 de julio llegaron a 18.690 casos de covid-19 en toda esta región.



17 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia ha reportado un total de 13.335 casos de covid-19.



16 de julio



12.282 personas contagiadas reporta Antioquia hasta la fecha. En el nuevo informe del Ministerio de Salud se sumaron 931 personas.



15 de julio



Con 11.351 casos, este departamento presenta 775 casos nuevos de covid-19 en las últimas horas, según datos del Ministerio de Salud.



14 de julio



Antoquia sigue sumando más contagios y este martes el Ministerio de Salud reportó que hay 10.576 casos de covid-19.



13 de julio



9.582 personas han sido diagnosticadas con covid-19. Entre los equipos de fútbol se ha informado que Nacional y Envigado han dado casos positivos.



12 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Antioquia se han presentado un total de 9.253 casos de covid-19.



11 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Antioquia se han presentado un total de 8.744 casos de covid-19.



10 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia registra a la fecha un total de 8.455 casos de covid-19.



9 de julio



En Antioquia se han registrado 7.825 casos de covid-19. Recientemente se diagnosticaron 579 casos.



8 de julio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Antioquia presenta un total de 7.246 casos de covid-19..



7 de julio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia ha presentado un total de 6.773 contagios.



6 de julio



El Ministerio de Salud reportó un total de 6.385 casos de covid-19 en el departamento de Antioquia.



4 de julio



Luego de un nuevo reporte del Ministerio de Salud, se confirmó que el departamento de Antioquia registra un total de 5.675 casos de covid-19.



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia presenta un total de 5.263 casos confirmados de covid-19.



2 de julio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Antioquia registra un total de 4.981 casos de covid-19.



1 de julio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Antioquia se han presentado un total de 4.660 casos de covid-19.



30 de junio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia presenta a la fecha un total de 4.442 casos de covid-19.



28 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Antioquia hay un total de 4.089 casos de covid-19.



27 de junio



El Ministerio de Salud reportó que en el departamento de Antioquia hay un total de 3.873 casos de coronavirus.



26 de junio



El Ministerio de Salud dio confirmó que el departamento de Antioquia presenta un total de 3.647 casos de covid-19-



25 de junio



Luego del último reporte del Ministerio de Salud, se informó que Antioquia registra un total de 3.457 casos de covid-19.



24 de junio



3.239 personas han sido diagnosticadas con covid-19 en este departamento. 141 personas dieron positivo en las muestras realizadas en las últimas 24 horas.



23 de junio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia presenta a la fecha un total de 3.098 casos de covid-19.



20 de junio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Antioquia llegó a un total de 2.758 casos de covid-19.



19 de junio



El Ministerio de Salud informó que a la fecha, el departamento de Antioquia registra un total de 2.660 casos de covid-19.



18 de junio



Según informó el Ministerio de Salud, el departamento de Antioquia cuenta con 2.498 casos de covid-19.



17 de junio



99 personas se han confirmado con este virus en el nuevo reporte del Ministerio de Salud. En total, este departamento tiene 2.369 personas diagnosticadas con esta enfermedad.



16 de junio



2.270 personas se han diagnosticado con coronavirus en este departamento. En los últimos dos días se han sumado 123 personas.



14 de junio



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Antioquia tiene un total de 2.147 casos de coronavirus.



13 de junio



El Ministerio de Salud reporta un total de 1.884 casos de covid-19 en el departamento de Antioquia.



12 de junio



El departamento de Antioquia registró 51 nuevos casos de covid-19 en el país, luego del último reporte del Ministerio de Salud. Llegó a un total de 1782 casos confirmados.



11 de junio



27 casos nuevos se reportaron en el último informe del Ministerio de Salud. En total, este departamento llega a 1.731 personas diagnosticadas con covid-19.



10 de junio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Antioquia presentó 56 nuevos casos de coronavirus. Así las cifras, la región llegó a un total de 1.704 casos confirmados.



9 de junio



El Ministerio de Salud reportó 74 casos nuevos de coronavirus en el país, con ello el departamento suma un total de 1.648 personas contagiadas.



8 de junio:



123 personas nuevas confirmadas con covid-19 se dieron a conocer en los últimos dos días. En total son 1.574 personas con este virus en este departamento.



6 de junio



El Ministerio de Salud informó que en esta región del país hay un aumento de casos. En el último comunicado se informaron 91 personas confirmadas con covid-19. Son 1.451 personas diagnosticadas en este departamento.



5 de junio



El Ministerio de Salud reportó para este viernes 32 casos nuevos de coronavirus en Antioquia, con ello el departamento suma un total de 1.360 contagios.



4 de junio



El Ministerio de Salud confirmó que el departamento de Antioquia presentó 68 nuevos casos de covid-19. Así las cifras, el departamento llegó a un total de 1.328 casos confirmados.



3 de junio



El Ministerio de Salud informó que el departamento de Antioquia presentó 60 nuevos casos de coronavirus. Así las cifras, el departamento llegó a un total de 1.260 casos confrimados.



2 de junio



Este departamento tiene 19 personas nuevas contagiadas. En total llegó a 1.200 confirmados con covid-19, según el Ministerio de Salud.



1 de junio



61 personas contagiadas con covid-19 se registraron en el último informe del Ministerio de Salud. En total son 1.171 casos en este departamento.



31 de mayo



El Ministerio de Salud reportó 44 casos nuevos de coronavirus en Antioquia. El departamento llega a un total de 1103 contagios.



30 de mayo



35 nuevos casos tiene este departamento según el Ministerio de Salud. Así, Antioquia tiene 1.059 personas confirmadas con este virus.



29 de mayo



Con 1.024 casos cierra la semana Antioquia, según el Ministerio de Salud. En este informe se presentaron 19 casos nuevos de covid-19.



28 de mayo



El Ministerio de Salud entregó el nuevo reporte de casos confirmados de pacientes con covid-19 en el departamento de Antioquia, la cifra llegó a 1.005 casos.



27 de mayo



El Ministerio de Salud reportó que el departamento de Antioquia cuenta con 960 casos de coronavirus.



26 de mayo



El Ministerio de Salud, informó que el departamento de Antioquia llegó a un total de 93 casos confirmados de pacientes con coronavirus.



24 de mayo



El Ministerio de Salud reportó 43 casos nuevos de coronavirus en Antioquia, con ello el departamento suma un total de 720 contagios.



23 de mayo



El Ministerio de Salud informó que Antioquia presentó 51 nuevos casos de covid-19, llegando a un total de 677 casos confirmados en el departamento.



22 de mayo



Luego de un nuevo informe por parte del Ministerio de Salud, el departamento de Antioquia presentó 29 nuevos casos de coronavirus, llegando a una cifra total de 616 personas contagiadas con covid-19.



21 de mayo



El Ministerio de Salud reportó que el departamento e Antioquia presentó 14 nuevos casos de covid-19. Con esta cifra, el departamento llega a un total de 587 casos confirmados de coronavirus.





20 de mayo



En el informe dado a conocer por el Ministerio de Salud, Antioquia registra 12 casos nuevos de covid-19 y llega a 573 personas con con este virus en este departamento.



19 de mayo



Antioquia continúa con un índice bajo de contagiados siendo uno de los departamentos con una de las ciudades (Medellín) más importantes de Colombia. 561 personas están en el informe presentado por el Ministerio de Salud sumando 19 casos nuevos teniendo como base las cifras del día anterior.



18 de mayo



Los casos de coronavirus en Antiqouia siguen en aumento y para este lunes ya hay un reporte de 542 casos confirmados, según cifras del Ministerio de Salud.



16 de mayo



Solo nueve casos nuevos se reportaron en este departamento en el último informe del Ministerio de Salud. En total son 518 personas las que se registran como contagiadas con coronavirus.



15 de mayo



509 casos en total reporta Antioquia con covid-19. Ocho personas más fueron diagnosticadas con coronavirus en el nuevo reporte del Ministerio de salud este viernes.



14 de mayo



El Ministerio de Salud reportó la aparición de diez nuevos casos de coronavirus en la región. Con esta cifra, el departamento llega a un total de 501 personas contagiadas por covid-19.



13 de mayo



El Ministerio de Salud reportó este miércoles diez casos nuevos de coronavirus en Antioquia. Así las cosas, el departamento cuenta con un total de 491 contagios por covid-19.



12 de mayo



Luego del nuevo informe del Ministerio de Salud, Antioquia reportó la aparición de siete nuevos casos de coronavirus. En total, el departamento registra un total de 481 personas con covid-19.



11 de mayo



El departamento de Antioquia reportó la aparición de seis nuevo casos por coronavirus, según el último reporte del Min. Salud. Con esta cifra, la región llega a una totalidad de 474 casos en la región.



10 de mayo



El Ministerio de Salud informó sobre la aparición de dos nuevos casos de personas contagiadas con covid-19. El departamento de Antioquia llegó a una totalidad de 468 casos confirmados.



9 de mayo



El departamento de Antioquia presentó dos nuevos casos de personas contagiadas por covid-19, tras el nuevo reporte del Ministerio de Salud. Con esta cifra, Antioquia llegó a un total de 466 casos.



8 de mayo



El Ministerio de Salud, reportó la aparición de cuatro nuevos casos en el departamento. Antioquia llega a una totalidad de 464 casos por covid-19 en la región.



7 de mayo



Luego de un nuevo reporte del Ministerio de Salud, se informó que Antioquia reportó cuatro nuevos casos por coronavirus en la región, llegando a un total de 460 personas contagiadas con el virus.



6 de mayo



El Ministerio de Salud reportó cinco casos nuevos de coronavirus en Antioquia. Así las cosas, el departamento llega a un total de 456 personas contagiadas.



5 de mayo



El departamento de Antioquia, suma 3 nuevos casos de personas contagiadas por covid-19, tras el nuevo boletín informativo del Ministerio de Salud. Con esta cifra, el departamento llega a un total de 451 pacientes con coronavirus.

4 de mayo



A 448 llegó el número contagiados en Antioquia este primer lunes de mayo. Luego de algunas inconsistencias en las cifras del 3 de mayo, el Ministerio de Salud reveló que ya son 448 las personas que han padecido o padecen este virus en esta región del país. A la fecha se registran seis muertos.



2 de mayo



El Ministerio de Salud informó la aparición de dos nuevos casos de coronavirus en el departamento. Antioquia llega a un total de 477 personas diagnosticadas con covid-19 en la región.



1 de mayo



El Ministerio de Salud reportó tres nuevos casos de contagios por coronavirus en el departamento de Antioquia. Con lo anterior, se llega a un total de 475 casos positivos.



30 de abril



Cuatro personas nuevas diagnosticadas con coronavirus reportó el Ministerio de Salud en este último día del mes. Así, esta región del país ya llegó a 472 casos positivos por esta enfermedad.



29 de abril



Cinco personas más se reportaron en Antioquia como positivas por coronavirus. La cifra, según el Ministerio de Salud, en este departamento es de 468 personas.



28 de abril



Antioquia solo reportó dos casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, al cifra de contagiados en ese departamento es de 463 personas afectadas.



27 de abril



El Ministerio de salud anunció este lunes que se reportaron nueve casos más de contagios por coronavirus en Antioquia. Con ello, la cifra total de casos positivos llega a 461.



26 de abril



El Ministerio de Salud reportó tan solo tres casos nuevos de contagios por coronavirus en Antioquia. Con lo anterior, el departamento suma un total de 452 casos positivos.



25 de abril



El Ministerio de Salud, informó en un nuevo reporte, que Antioquia registra 23 nuevos casos por covid-19, llegando a un total de 449 personas contagiadas con el virus.



24 de abril

​

Antioquia ascendió a 447 casos de covid-19. En el último informe del Ministerio de Salud se sumaron 21 nuevas personas con este virus en esta región del país.

23 de abril



El Ministerio de Salud informó que se reportaron 33 casos nuevos de coronavirus en Antioquia, siendo una de las regiones más afectadas. En total se presentan 426 casos positivos



22 de abril



El Ministerio de Salud informó que en el departamento de Antioquia se registraron 27 nuevos casos por contagio de coronavirus. El departamento sigue siendo uno de los más afectados en el país llegando a una totalidad de 393 personas diagnosticadas con el virus. Cada una de ellas fue previamente identificada, aislada y bajo vigilancia epidemiológica al igual que sus contactos estrechos. De los 393 casos positivos en el departamento 194 son hombres y 199 mujeres.



A la fecha, el departamento registra 229 casos recuperados, 161 activos y 3 fallecidos. De los 161 activos, en Medellín se reportan 95 y los 66 restantes se distribuyen en 17 municipios. A la fecha, hay 16 pacientes hospitalizados, ocho (8) en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), uno (1) en Unidad de Cuidado Especial (UCE) y siete (7) en hospitalización general.



El informe de la Secretaría Seccional de Salud indicó que Antioquia ya tiene 229 pacientes recuperados y a la fecha se registran en el departamento 9.509 pruebas negativas.





21 de abril



Antioquia ha reportado 58 nuevas casos de contagios en cinco días. En total van 366 en la región, además de 3 fallecidos y 220 personas satisfactoriamente recuperadas.



A la fecha, 17 municipios de Antioquia reportan casos positivos. Antioquia eleva a 366 su tasa total de contagios por covid-19 . Cada uno de ellos fueron previamente identificados, aislados y bajo vigilancia epidemiológica al igual que sus contactos estrechos.



El departamento registra 134 casos activos y 3 fallecidos. De los 134 casos activos, en Medellín se reportan 75 y los 59 restantes se distribuyen en 16 municipios del departamento. Del total de los casos activos en el departamento 73 son hombres y 61 mujeres.



En el momento, hay 17 pacientes hospitalizados, ocho (8) en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), tres (3) en Unidad de Cuidado Especial (UCE) y seis (6) en hospitalización general. El informe indica también que Antioquia ya tiene 229 pacientes recuperados.





16 de abril

En el reporte de este jueves, Antioquia aumentó en seis casos el número de contagiados. Ya son 308 casos en esta región, pero solo una persona ha fallecido. Además ya suman 111 personas recuperadas.



15 de abril

Antioquia tiene 14 nuevos contagios, con lo cual llega a 303 en total. No hay nuevos fallecimientos por el virus, según el último reporte del Ministerio de Salud.



14 de abril



Según el nuevo reporte del Ministerio de Salud, Antioquia totaliza 289 personas contagiadas de covid-19, 17 más que el reporte del lunes. De los cuales 12 casos nuevos fueron para Medellín, 3 para Bello, uno para Envigado y uno para Caldas, hay cinco casos nuevos pendientes por identificar desde ayer que fueron cargados a Medellín por ser su municipio de residencia.



Todos los casos ya habían sido previamente identificados por las autoridades de salud y puestos en aislamiento preventivo. De los 289 casos, 141 son hombres y 148 mujeres. A la fecha hay 16 pacientes hospitalizados, 10 de ellos en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), uno (1) en Unidad de Cuidado Especial (UCE) y cinco (5) en hospitalización general.



A la fecha, en Antioquia ya cuentan con 134 personas recuperadas, se registran 6.431 pruebas que han dado negativo y al corte del 13 de abril, el Laboratorio Departamental de Salud Pública recibió 5.626 muestras para procesar y a la fecha están pendientes 109.



13 de abril

El Ministerio de Salud reporta que en Antioquia hay 272 casos confirmados del virus, 8 de ellos ingresados en hospitales y 9 atendidos en Unidades de Cuidado Intensivo.



12 de abril



En un nuevo informe, el Ministerio de Salud, registró 7 casos nuevos en Antioquia , sumando un total de 260 casos registrados en la región. Antioquia, sigue estando entre los tres departamentos con más casos confirmados.



*Dos en Medellín, dos en Envigado, uno en Copacabana, uno en Santo Domingo y uno en El Santuario.



*El balance de hoy indica que de los casos 121 son hombres y 139 mujeres.



*A la fecha hay 16 pacientes hospitalizados, diez (10) de ellos en Unidad de Cuidado Intensivo, UCI, uno (1) en Unidad de Cuidados Especiales, UCE, y cinco (5) en hospitalización general.



*Antioquia ya cuenta con 27 personas más recuperadas, por lo tanto, el departamento ya alcanza los 111 casos de personas recuperadas.



*Para este domingo 12 de abril se registran también 5.899 pruebas que han dado negativo, es decir, casos descartados para coronavirus en el departamento.



*Con $13.316.200.922 de pesos recaudados, Medellín cumplió la meta de la donatón que se llevó a cabo este domingo. Con el dinero obtenido, serían 100.435 paquetes alimentarios que serán distribuidos en los próximos días a familias de la ciudad.



11 de abril



En el informe de este 11 de abril del Ministerio de Salud se informó que Antioquia suma 253 personas contagiadas de coronavirus. En las últimas 24 horas se encontraron siete casos nuevos.

10 de abril



246 personas contiagadas con coronavirus tiene Antioquia en el informe de este viernes santo. Son 7 nuevos casos de coronavirus: 5 en Medellín, de los cuales 3 están hospitalizados. Se registra un caso en el municipio de Guatapé y otro en Envigado, estos casos y los dos restantes de la capital se recuperan en casa.



9 de Abril



El nuevo reporte del Ministerio de Salud asegura que en Antioquia hay cuatro positivos más por covid-19, dos en Medellín, uno en Envigado y uno en La Ceja.



Dice la autoridad sanitaria que la cifra de casos positivos llegó a 239, de los cuales son tres mujeres y un hombre, con edades entre los 36 y los 75 años.



Antioquia es uno de los departamento que está tomando la iniciativa en aumentar el número de exámenes de coronavirus covid-19 en el país.



Aunque en Medellín se han tomado las medidas necesarias para contener esta pandemia, también se ha presentado la desobediencia de algunos ciudadanos, quienes aprovecharon el tiempo de aislamiento para viajar a los municipios cercanos a la capital Antioqueña.

Mientras tanto, el coronavirus en Colombia sigue ascendiendo y superó los mil casos. Este es un reporte actualizado de lo que pasa con el coronavirus en Medellín y los demás municipios de Antioquia. (Aquí podrá ver las cifras completas)

8 de abril: El Ministerio de Salud informó que se presentaron 274 casos nuevos en Colombia. En Antioquia la cifra ascendió a 234 infectados. En total en el país hay 2.054 pacientes con coronavirus y 54 fallecidos.



*La Seccional de Salud de Antioquia informó que, de los 234 casos confirmados, hay 112 hombres y 122 mujeres. Hasta el momento hay 13 personas hospitalizadas, entre ellas 9 en la UCI, tres en hospitalización general y uno en la Unidad de Cuidados Especiales. Además, se han recuperado 52 pacientes.



*El alcalde de Medellín, Daniel Quintero y la Secretaria de Salud, Andree Uribe, entregaron 400 kits con elementos de protección a 113 tecnólogos de Atención Hospitalaria (APH), 2 médicos de ambulancia medicalizada, 4 doctores que realizan expedición de certificados por muerte no violenta y 54 conductores, para un total de 173 beneficiarios; esto con el fin de proteger al personal de salud frente al Covid-19. Este kit contiene: traje tipo tybek para riesgo biológico, tapabocas N95, careta, guantes y bata quirúrgica.



* La Alcaldía de Medellín inició la primera fase de entrega de apoyo alimentario a 120 mil familias vulnerables. Son cerca de 600 mil personas que no habían recibido ningún tipo de ayuda del Gobierno Nacional ni local. Los beneficiados fueron identificadas a través de la plataforma Medellín Me Cuida. A través de un mensaje de texto se les informan a las familias la asignación de recursos para el apoyo alimentario.



* Como parte de la estrategia de prevención y control en la temporada de cuarentena, la Alcaldía de Medellín en articulación con la Policía Metropolitana, ha realizado operativos de verificación de 260 establecimientos de comercio abiertos al público en las comunas Popular, Manrique, Castilla, La América y San Javier. “Los ciudadanos que tengan alguna denuncia sobre especulación, acaparamiento o sobrecosto en los productos pueden comunicarse a la línea 3197473. Allí estaremos para atenderlos”, dijo el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Camilo López.



En estos recorridos, se verifica que los locales tengan exhibidos los precios de los productos que tienen a la venta; se realiza un comparativo de lo que valen algunos insumos de la canasta familiar y se constata el cumplimiento de las medidas de autocuidado. Además, se evita la aglomeración de personas dentro de los sitios, se vigila el respeto por la distancia prudente en las filas y se recomienda el lavado frecuente de manos para los trabajadores.

7 de abril: Hay 1780 casos de coronavirus en Colombia y 209 son casos reportados en Antioquia. Hay 50 personas muertas.



6 de abril: el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó la primera muerte de una mujer en Antioquia con coronavirus. Era una persona de 91 años con varias enfermedades.