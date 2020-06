No haga planes: restringirán accesos durante los puentes festivos

Se acercan varios puentes festivos en los meses de junio y julio y las autoridades aprovechan para advertir que, a pesar de ser días de descanso, no permitirán accesos de turistas en distintos municipios y departamentos cercanos a Bogotá.

La idea es evitar la salida de turistas desde la capital hacia destinos en Cundinamarca, Meta y Boyacá, para lo cual todas las autoridades involucradas estarán alerta e impondrán importantes restricciones.



En Cundinamarca, por ejemplo, la gobernación expidió el decreto 312 de 2020, con el que restringe la movilidad de medios de transporte en los accesos a los 116 municipios, salvo que estén en las excepciones del Gobierno Nacional. Solo en esos casos habrá transporte intermunicipal.



La restricción se aplicará desde el jueves anterior a cada festivo, así: desde la medianoche del 11 de junio hasta la medianoche del 15 del mismo mes, y tendrá el mismo horario para las fechas entre el 18 y el 22 de junio, y del 25 al 29 de junio.



Habrá 90 puestos de control en las vías del departamento y operativos a la entrada de los municipios para vigilar quién entre y por qué motivo lo hace.



En el departamento del Meta se aplicarán estos mismos controles y las personas a las que se descubra viajando por turismo se les impondrán sanciones que van has los dos millones e pesos.



Adicionalmente, tanto en la vía al Llano como en la entrada de Villavicencio, las autoridades estarán verificando el cumplimiento de las restricciones establecidas. Serán medidas similares las que se apliquen en Boyacá, otro departamento a donde suelen ir los turistas bogotanos.



Precisamente, la alcaldesa de la capital pidió a los ciudadanos abstenerse de salir en puentes festivos: "Me uno al llamado de los gobernadores de Cundinamarca, Meta y Boyacá para evitar que los bogotanos vayan de turismo a sus regiones en los puentes. No es responsable hacerlo porque incrementa el riesgo viral de nuestros vecinos. Haremos control conjunto en las salidas de la ciudad”, dijo Claudia López en su cuenta de Twitter.