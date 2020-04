Duras críticas hacia Iván Duque por la petición a William Vinasco Ch

No puede ser que Duque le pida a William Vinasco que narre un gol de Colombia venciendo el covid 19. Hay que estar muy desligado de la realidad para salir con algo así.

A mí se me hace que @IvanDuque es toda una diva, vive tocando guitarra, reunido con cantantes, pidiéndole a William Vinasco que narre como sería el partido de Colombia contra el Covid 19... no sé.. debiste ser influencer compadre, no presidente.