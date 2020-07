No habrá más rebajas: Presidente Duque aplaza el tercer día sin IVA

El presidente Iván Duque confirmó en la madrugada de este miércoles que se aplaza el tercer día sin IVA en Colombia.

“El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos”, escribió Duque en su cuenta de Twitter.



El ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, explicó que hubo dos motivaciones para esta decisión.



La primera es que el día sin IVA sería un fin de semana, cuando las autoridades locales imponen más restricciones a la movilidad de los posibles clientes, y la segunda que “más del 90 por ciento de los establecimientos de comercio no opera bajo comercio electrónico”, lo que hace necesario el desplazamiento de las personas.



No hay una fecha confirmada para el tercer Día sin IVA, iniciativa del Gobierno para reactivar el comercio y el empleo en todo el país.



El presidente Duque había explicado con anterioridad que no hay evidencia de que los días sin IVA hayan influido en las cifras del coronavirus covid-19 en Colombia.



Mandatarios locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebraron la decisión de aplazar la jornada comercial.