Coronavirus en Colombia: hay 16.568 muertos y 155.576 casos activos

La pandemia del coronavirus covid-19 en el mundo se siente en Colombia, donde cada día crece el número de contagios y se toman nuevas medidas para frenarlo.

21 de agosto



9.816 recuperados, 8.419 nuevos casos y 385 fallecidos es la cifra que dio a conocer el Ministerio de Salud este viernes, teniendo una gran preocupación en el número de personas que mueren con este virus. La cifra de casos activos sigue disminuyendo y está en 155.576 personas, pero los recuperados ya son 348.940 personas. A la fecha se han presentado 522.138 casos de covid-19, de los cuales han fallecido 16.568.



20 de agosto



La cifra de recuperados continúan siendo más que los nuevos contagiados. 12.826 se liberaron del covid-19 y hay 11.541 nuevos casos. 204 fallecidos se registraron. En total, en Colombia hay 339.124 recuperados, 513.719 casos de covid-19, 16.183 fallecidos. En total hay 157.391 casos activos.



19 de agosto



El Ministerio de SAlid informó que en Colombia hay 13.056 nuevos casos, 360 fallecidos y 13.975 recuperados. De esta manera, el total es: 326.298 recuperados, 502.178 casos de COVID-19, 15.979 fallecidos, 2.337.241 muestras procesadas y 158.893 casos activos.

18 de agosto



El Ministerio de Salud informó que en Colombia hay 12.462 nuevos casos de covid-19, 247 fallecidos y 10.798 nuevos pacientes recuperados. Así las cifras, el país presenta un total 160.189 casos activos, 312.323 recuperados y 15.619 fallecidos.



17 de agosto



De nuevo hay buenas noticias. El Ministerio de Salud reportó un total de 14.089 recuperados contra 8.328 nuevos casos. Además, hubo 275 nuevos fallecidos en el país por covid-19.



16 de agosto



Una vez más, el Ministerio de Salud informó que son más las personas recuperadas que las contagiadas. Las cifras informadas este domingo son 13.016 recuperados 11.643 nuevos casos y 287 fallecidos. Esto suma en total: 287.436 recuperados y 15.097 fallecidos de 468.332 personas que se han contagiado. A la fecha hay 164.832 casos activos en el país.



15 de agosto



Por primera vez se registra una reducción en el número de casos activos en Colombia. A la fecha hay 166.514 personas con el virus como resultado de que en las últimas horas huno 13.124 recuperados y 11.578 nuevos casos. Sin embargo se procesaron 318 personas fallecidas con covid-19. En total el país tiene 456.689 casos con 274.420 recuperados y 14.810 fallecidos.



14 de agosto



11.306 nuevos casos de coronavirus se registraron en Colombia este viernes. Se reportaron 10.802 personas recuperadas y 347 fallecidos con esta enfermedad. En total, Colombia ha tenido 445.111 personas con covid-19 de los cuales han fallecido 14.492 y se han recuperado 261.296. A la fecha hay 168.394 personas diagnosticadas y con el virus activo.



13 de agosto



El Ministerio de Salud dio a conocer 11.286 nuevos casos de covid-19 y 308 fallecidos, aunque la buena noticia es que se reportan 10.709 personas recuperadas. En total en Colombia se han recuperado 250.494 personas y han fallecido otras 14.145 de los 433.805 casos que se registraron. A la fecha hay 168.256 casos activos de covid-19 en el país.





11 de agosto



El Ministerio de Salud reportó 12.830 nuevos casos de coronavirus en Colombia y llegó a un total de 410.453 contagios desde el inicio de la pandemia. Actualmente hay 165.698 casos activos y los números de muertos y recuperados ascienden a 13.475 y 230.427, respectivamente.



10 de agosto



El Ministerio de Salud informó un total de 10.142 nuevos casos de covid-19 para dejar 162.155 contagios activos en el país. 312 fueron los nuevos fallecidos, que se unen al total de 13.154 personas que perdieron la vida contra el coronavirus. Finalmente, la cifra de recuperados es de 221.485.



9 de agosto



Las cifras oficiales hablan este domingo de 8.097 recuperados, 10.611 nuevos casos, 302 fallecidos y 31.743 muestras procesadas en las últimas 24 horas.



En el total son 212.688 recuperados, 387.481 casos de COVID-19, 12.842 fallecidos, 1.909.111 muestras procesadas y 161.141 casos activos.



8 de agosto



El Ministerio de Salud informó que Colombia tiene 9.674 nuevos casos de covid-19 y 6.096 recuperados. Además, 290 personas fueron reportadas como fallecidas con esta enfermedad. en las últimas 24 horas En total, el país ha registrado 376.870 casos, de los cuales se han recuperado 204.591 y han fallecido 12.540. 158.949 personas son casos activos a la fecha.



7 de agosto



Según el último informe, en Colombia se diagnosticaron 6.140 recuperados, 9.486 nuevos casos y 311 fallecidos. El país ya superó las 12.000 muertes y llegó a 12.250 fallecidos con esta enfermedad. En total han sido diagnosticadas 367.196 personas, de las cuales se han recuperado 198.495. A la fecha hay 155.684 casos activos de covid-19 en todo el territorio nacional.



6 de agosto



El Ministerio de Salud informó de 11.996 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 315 fallecidos y 6.038 recuperados. Así las cosas, el país acumula un total de 357.710 contagios, 152.671 de ellos activos, 11.939 muertes y 192.355 pacientes recuperados.



5 de agosto



El Ministerio de Salud reportó 10.735 casos nuevos de coronaviurs en Colombia y se llegó a un total de 345.714. Por otro lado, se han registrado 11.624 personas fallecidas a causa del covid-19 y otras 186.317 se han recuperado. Actualmente hay 147.049 casos activos.



4 de agosto



El Ministerio de Salud informó que hay 7.129 nuevos casos de covid-19, 298 fallecidos, y 6.531 nuevos pacientes recuperados. Así las cifras, el país llega a un total de 334.979 casos de coronavirus, 11.315 fallecidos, y 180.258 recuperados. Del registro total, 142.716 son casos activos.



3 de agosto



El Ministerio de Salud reportó 10.199 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 367 fallecidos más y otros 6.488 pacientes recuperados. Con lo anterior, el país suma un total de 327.850 contagios, 11.017 muertes y 173.727 recuperados. Actualmente hay 142.430 casos activos.



2 de agosto



Este domingo se presentó el reporte del Ministerio de Salud con más cifras en un solo día. Este 2 de agosto hubo 11.470 nuevos contagios y hay un total de 139.097 casos activos en el país. Las muertes fueron de 320 y el total ascendió a 10.650. Los recuperados ya son 167.239



1 de agosto



El reporte del Ministero de Salud para este sábado dejó un saldo de 10.673 casos nuevos de covid-19 para un total de 306.181 en Colombia, de los cuales 134.498 son activos. El número de fallecidos asciende a 10.330 y los recuperados van en 160.708.



31 de julio



El Ministerio de Salud reportó 9.488 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 295 fallecidos y 5.692 recuperados. Así las cosas, el país acumula 295.508 contagios y 130.403 de ellos son activos. En total van 10.105 muertes y 154.387 pacientes se han recuperado.



30 de julio



El Ministerio de Salud informó de 9.965 casos nuevos de covid-19 en el país y se llegó a un total de 286.020 contagios, de ellos actualmente hay 126.917 activos. Además ya van 9.810 fallecidos y 148.695 pacientes recuperados



29 de julio



El Ministerio de Salud reportó 8.670 nuevos casos de coronavirus en Colombia, además de 380 fallecidos y 6.087 pacientes recuperados. De los 276.055 contagiados reportados en total, 123.258 son activos.



28 de julio



Este martes el Ministerio de Salud informó que hay un nuevo récord de casos y que hubo 10.284 contagios en un solo día. El total de casos activos está en 121.032 y además hubo 297 fallecidos, para un total de 9.074. Los pacientes recuperados ya son 136.690.



27 de julio



El Ministerio de Salud informó de 8.125 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 252 muertes y 6.124 recuperados. Así las cosas, se han presentado 257.101 casos en total, 8.777 fallecidos a causa del covid-19 y 131.161 personas recuperadas.



26 de julio



El Ministerio de Salud reportó 8.181 nuevos casos de covid-19 en Colombia, 256 fallecidos y 5.370 recuperados. En total, el país ha presentado 248.976 contagios, 8.525 han muerto y 125.037 se recuperaron.



25 de julio



El Ministerio de Salud reportó para este sábado 7.254 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 294 fallecidos y 5.803 recuperados. Así las cosas, el país suma un total de 240.795 contagios, 112.371 de ellos activos.



24 de julio



El Ministerio de Salud informó que este miércoles el país tuvo 7.168 nuevos casos para un total de 111.228 casos activos en el país. También, hubo 287 fallecidos y 7.975 en total, mientras que los recuperados ya son 113.864



23 de julio



El Ministerio de Salud informó que para este jueves, el país registró 6.338 pacientes recuperados, 7.945 nuevos casos de covid-19 y 315 fallecidos. Así las cosas, Colombia llega a las 107.951 personas recuperadas, 226.373 casos de coronavirus, 7.688 fallecidos, con un total de 1.320.935 muestras procesadas. De la cifra general, 110.281 son casos activos.



22 de julio



El Ministerio de Salud reportó para este miércoles 7.390 casos nuevos de covid-19, 207 fallecidos y 2.773 recuperados. Así pues, en total Colombia suma 218.428 contagios (de los que 109.005 son activos=, 7.373 muertos y 101.613 pacientes recuperados.



21 de julio



Este martes el Ministerio de Salud reportó 7.033 nuevos casos y 237 fallecidos en un solo día por covid-19. El total de casos activos ya es de 104.624, mientras que los fallecidos llegaron a 7.166. La cifra de recuperados es de 98.840



20 de julio



Este lunes festivo, el Ministerio de Salud reportó 6.727 nuevos casos de coronavirus en Colombia, además de 193 fallecidos y 4.011 recuperados. En números totales, el país ha tenido 204.005 casos de COVID-19, de los cuales 100.870 son activos, 6.929 muertes y 95.804 pacientes se han recuperado.



19 de julio



Este domingo se reportaron 6.578 nuevos casos de covid-19 para un total de 98.355 casos activos en el país. También, hubo 220 fallecidos que dejó una cifra total de 6.736 con 91.793 recuperados.



17 de julio



Este viernes el Ministerio de Salud reportó la cifra más alta de covid-19 hasta ahora en el país. Hay 8.934 nuevos casos para un total de 94.835 contagios activos. También hubo 259 fallecidos para un total de 6.288 muertes por covid-19.

18 de julio

5:30 p.m.



El país reportó 8.560 nuevos casos de covid-19, pero hubo una cifra de 5.199 recuperados. Además fallecieron 228 personas por esta enfermedad en las últimas horas. En total, a la fecha hay 97.958 casos activos, tras 190.700 casos confimardos, de los que se han recuperado 85.836 y han fallecido 6.516.



16 de julio



El Ministerio de salud entregó un nuevo reporte sobre los casos de covid-19 en Colombia, informando que a la fecha hay 173.206 casos de coronavirus, de los cuales 90.648 son casos activos. También se informó que hay un total de 6.029 fallecidos y 76.164 recuperados.



15 de julio

5:30 p.m´.



El Ministerio de Salud reportó para este miércoles un total de 165.169 casos de covid-19 en Colombia, de los cuales 87.269 son activos. Además 5.814 personas han fallecido a causa del virus.



14 de julio

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 5.621 casos nuevos de coronavirus en el país, para un total de 159.898 en toda Colombia (85.123 de ellos activos). Por otro lado se informó de 170 fallecidos (5.625 totales) y 2.997 recuperados (68.806).



13 de julio

4:50 p.m.



El Ministerio de Salud informó que hay 2.358 personas recuperadas, pero hay 3.832 nuevos casos de covid-19 y 148 fallecidos. En total, Colombia tiene 82.681 casos activos, tras 154.277 casos diagnosticados, 65.809 recuperados, 5.455 fallecidos.





12 de julio

4:50 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 5.083 nuevos casos de covid-19 en Colombia, 188 personas fallecidas y 2.265 recuperados. Con lo anterior, el país suma un total de 150.445 casos de coronavirus, de los cuales 81.360 son activos. Además ya van 5.307 muertes y 63.451 recuperados.



11 de julio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 4.586 casos nuevos de covid-19 en Colombia, 194 personas fallecidas y 2.386 nuevos recuperados. Con lo anterior, el país suma un total de 145.362 casos de coronavirus, de los cuales 78.750 son activos. Además ya van 5.119 muertes y 61.186 recuperados.



10 de julio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 6.803 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 211 muertos y 2.528 personas recuperadas. Con ello, el país suma en total 140.776 casos de covid-19, 76.774 activos, 4.925 fallecidos y 58.800 recuperados.



9 de julio

4:47 p.m.



El Ministerio de Salud entregó este jueves un nuevo informe sobre los casos de coronavirus en Colombia, registrando 5.335 nuevos casos, para un total de 72.716 casos activos, 56.272 recuperados y 4.714 fallecidos.



8 de julio

5:30 p.m.



Este miércoles el Ministerio de Salud reportó 4.144 nuevos casos de covid-19 para un total de contagios activos de 70.213. Los fallecidos, que son 168 en un solo día, ya están en 4.527 en total.



7 de julio

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 4.213 nuevos casos de coronavirus en Colombia. También se reportaron 149 fallecidos y 1.491 pacientes recuperados.



Con lo anterior, el país alcanzó los 124.494 contagios, siendo 68.027 de ellos casos activos. Han muerto 4.359 y se recuperaron 51.861 pacientes.



6 de julio

5:40 p.m.



El Ministerio de Salud reportó que este lunes se presentaron 3.171 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 146 fallecidos y 2.489 recuperados. Así las cosas, el país ha tenido un total de 120.281 contagios, de los que 65.459 son activos. 4.210 personas han muerto y otras 50.370 se recuperaron.



5 de julio

5:00 p.m.



Los casos de covid-19 activos siguen creciendo y este día el Ministerio de Salud informó que son 64.907 personas que actualmente tienen el virus y pueden contagiar a otros. En el informe de este domingo, el país reportó 3.721 nuevos casos, 1.318 recuperados y 122 fallecidos. En total Colombiano ha diagnosticado 117.110 casos, de los cuales han fallecido 4.064 y 47.881 personas se han recuperado.





4 de julio

5:10 p.m.



Colombia tiene 62.632 casos activos de covid-19 actualmente. El último informe del Ministerio de Salud informó que 1.229 recuperados, 3.884 nuevos casos y 165 fallecidos. En total, el país tiene 46.563 recuperados, 113.389 casos positivos y 3.942 fallecidos.





3 de julio

4:40 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 3.395 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 136 muertes más y 803 recuperados. Así las cosas, el país ha tenido un total 109.505 contagios, de ellos 45.334 personas se han recuperado y 3.777 han fallecido. Actualmente hay 60.156 casos activos.



2 de julio

4:45 p.m.



El Ministerio de Salud informó que Colombia registró en este día 4.101 nuevos casos de covid-19, 171 fallecidos y 1.124 pacientes recuperados. Así las cifras, el país llegó a un total de 106.110 casos de coronavirus, 3.641 fallecidos y 44.531 personas recuperadas, registrando un total de 798.108 muestras procesadas. De este total, 57.714 son casos casos activos.



1 de julio

4:45 p.m.



El Ministerio de Salud entregó este miércoles el reporte sobre los casos de covid-19 en Colombia. La entidad confirmó 4.163 nuevos casos,

136 fallecidos y 1.334 recuperados. Así las cifras, el país llegó a un total de 102.009 casos de coronavirus, 3.470 fallecidos y 43.407 recuperados. De la cifra total, 54.941 son casos activos.



30 de junio

5:00 p.m.



Este martes, el Ministerio de Salud reportó que hay 2.803 nuevos casos por covid-19 y 111 nuevos fallecidos. El total ya está en 3.334 muertos por el virus y un total de 52.279 casos activos.



28 de junio

5:00 p.m.

​

Colombia reportó en las últimas 24 horas 3.178 nuevos casos de coronavirus covid-19, 167 fallecidos, 2.007 recuperados y 18.140 muestras procesadas.



Las cifras totales para este 28 de junio son: 38.280 recuperados, 91.769 casos de COVID-19, 3.106 fallecidos, 725.828 muestras procesadas

y 50.228 casos activos.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 28 de junio:



2.007 recuperados

3.178 nuevos casos

167 fallecidos

18.140 muestras procesadas



Para un total de:



38.280 recuperados

91.769 casos de COVID-19

3.106 fallecidos

725.828 muestras procesadas

50.228 casos activos https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/AnJclnCMkO — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 28, 2020





27 de junio

5:15 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 4.149 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 128 fallecidos y 1.336 recuperados. En números totales se han presentado 36.273 contagios en el país, 2.939 personas han muerto y 36.273 pacientes se han recuperado satisfactoriamente.



26 de junio

5:20 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este viernes 3.843 casos nuevos de covid-19 en Colombia, además de 1.588 recuperados y 157 fallecidos. En líneas generales, el país ha evidenciado 84.442 contagios, 2.811 muertes y 34.937 pacientes se han recuperado.



25 de junio

4:44 p.m.

​

El Ministerio de Salud confirmó 3.486 nuevos casos de covid-19, 163 fallecidos y 1.678 recuperados. Así las cifras, el país llegó a un total de 80.599 casos de coronavirus, registrando 33.349 pacientes recuperados y 2.654 muertes, en un total de 670.093 muestras procesadas. A la fecha, 44.460 de estos casos son activos.



24 de junio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud informó que se diagnosticaron 3.541 personas con covid-19 y 87 fallecieron con esta enfermedad. 1.212 personas se recuperaron. En Total Colombia ha hecho 651.592 muestras que arrojan 77.113 casos. De esos han muerto 2.491 personas y 31.671 se han recuperado. A la fecha son 42.828 casos activos.



23 de junio

5:30 p.m.



Este martes el Ministerio de Salud reportó un total de 73.572 casos en Colombia y 2.404 fallecidos en el país.



22 de junio

5:12 p.m.



En el nuevo reporte del Ministerio de Salud se dio a conocer que hay 1.608 recuperados, 2.531 nuevos casos, 73 fallecidos tras 16.015 muestras procesadas.



En total Colombia tiene 28.968 recuperados, 71.183 casos de covid-19, 2.310 muertes tras 620.288 muestras procesadas. Para tener en cuenta que hay conocimiento de 39.786 casos activos.



21 de junio

4:57 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que hay 1.861 recuperados, 3.019 nuevos casos y 111 fallecidos. En total, el país llegó a 27.360 recuperados, 68.652 casos de covid-19 y 2.237 muertes.



20 de junio

5:15 p.m.



El Ministerio de Salud reportó que hay 2.357 nuevos casos para un total de 65.633 en Colombia. También, hubo 81 fallecidos y el total ya está en 2.126. La buena noticia es que se confirmaron 1.511 nuevos recuperados y ya son 25.499 en total.



19 de junio

6:00 p.m.



El Ministerio de Salud en su reporte diario registro 3.059 casos nuevos de coronavirus en el país, además de 95 muertes y 1.308 recuperados. Así las cosas, Colombia ha presentado un total de 63.276 contagios de covid-19, 2.045 personas han fallecido y 23.988 se han recuperado.



18 de junio

6:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 3.171 casos nuevos de covid-19, 86 muertes más y 1.354 pacientes recuperados. Con lo anterior, Colombia suma 60.217 contagios en total, se han presentado 1.950 muertes y 22.680 personas se han recuperado.



17 de junio

5:10 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 2.115 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 63 fallecidos y 960 recuperados. Así las cosas, el país cuenta con un total de 57.046 contagios, 1.864 muertes y 21.326 pacientes recuperados.



16 de junio

5:25 p.m.



Este martes, el Ministerio de Salud informó que son 1.868 nuevos casos de covid-19, mientras que son 414 recuperados nuevos y 75 fallecidos. En total, Colombia ha reportado 54.931 personas con coronavirus, pero se han recuperado 20.366 y han fallecidos 1.801 personas. En total son 32.764 casos activos.



15 de junio

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este lunes 2.124 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 59 fallecidos y 130 personas recuperadas. Con ello, el país tiene en total 53.063 contagios, 1.726 muertes y 19.952 recuperados.



14 de junio

5:00 p.m.



El Ministerio de salud reportó que en las últimas 24 horas hubo en el país 396 recuperados, 2.193 nuevos casos, 75 fallecidos y 12.192 muestras procesadas.



De esta manera las cifras totales son: 19.822 recuperados, 50.939 casos de COVID-19, 1.667 muertes y 495.024 muestras procesadas

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 14 de junio, confirmamos en Colombia:



396 recuperados

2.193 nuevos casos

75 fallecidos

12.192 muestras procesadas



Para un total de:



19.822 recuperados

50.939 casos de COVID-19

1.667 muertes

495.024 muestras procesadashttps://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/KL8EKOdsRz — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 14, 2020



13 de junio

5:43 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó 711 recuperados, 1.888 nuevos casos y 47 fallecidos. Así las cifras, el país tiene un total de 19.426 pacientes recuperados, 48.746 casos de covid-19 y 1.592 muertes. Registra 482.832 muestras procesadas.



12 de junio

6:15 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 1.646 contagios nuevos, 57 muertes y 925 recuperados. En total Colombia tiene 46.858 casos de covid-19, 1.545 fallecidos y 18.715 pacientes recuperados.



11 de junio

5:50 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este jueves 1.530 casos nuevos de coronavirus en el país, además de 55 fallecidos y 457 recuperados. Así las cosas, Colombia tiene un total de 45.212 contagios por covid-19, 1.488 personas han muerto y 17.790 pacientes se han recuperado.



10 de junio

4:53 p.m.



Luego del último reporte sobre los casos de coronavirus en Colombia, el Ministerio de Salud informó que Colombia registró 1.604 nuevos casos de covid-19, para un total de 43.682 casos confirmados.



9 de junio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó que hay un total de 42.078 contagios en el país. El número de fallecidos subió a 1.372. Ahora, por día, este martes se confirmaron 1.359 casos nuevos y 64 muertos.



8 de junio

5:15 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 1.483 casos nuevos de coronavirus en el país, además de 1.105 recuperados y 49 muertos más. Así las cosas, Colombia tiene un total de 40.719 contagios por covid-19, 1.308 fallecidos y 16.427 personas recuperadas.



7 de junio

6:00 p.m.



El Ministerio de salud reportó 940 recuperados, 1.209 nuevos casos y 54 fallecidos en las últimas 24 horas.



De esta manera, el total es de 15.322 recuperados, 39.236 casos positivos y 1.259 muertes

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 7 de junio, confirmamos en Colombia:



940 recuperados

1.209 nuevos casos

54 fallecidos

11.214 muestras procesadas



Para un total de:



15.322 recuperados

39.236 casos de COVID-19

1.259 muertes

410.719 muestras procesadashttps://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/pCfjfkzwjA — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 7, 2020





6 de junio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este sábado 1.392 casos nuevos de coronavirus en el país, además de 744 recuperados y 60 muertes más. Con ello, Colombia llega a un total de 38.027 contagios por covid-19, 1.205 fallecidos y 14.382 personas recuperadas.



5 de junio

4:47 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó 1.515 nuevos casos de coronavirus en Colombia, reportando 717 recuperados y 58 fallecidos. Así las cifras, el país llega a un total de 13.638 recuperados, 36.635 casos de covid-19 y 1.145 muertes, tras 386.938 muestras procesadas.



4 de junio

5:05 p.m.



Luego de un nuevo reporte, el Ministerio de Salud confirmó 1.776 nuevos casos de coronavirus en Colombia, 633 nuevos pacientes recuperados y 42 fallecidos. Así las cifras, el país llegó a un total de 35.120 casos de covid-19, 1.087 muertes y 12.921 recuperados.





3 de junio

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud informó que Colombia procesó 12.219 muestras que arrojaron 1.521 nuevos casos, 1.146 recuperados y 36 fallecidos. En total, el país tiene 12.288 recuperados, 33.354 casos de covid-19, 1.045 muertes, de 362.432 muestras procesadas.



2 de junio

5:20 p.m.



Colombia superó las mil muertes de personas contagiadas con covid-19 este martes dos de junio. Son 1.009 personas quienes han fallecido con este virus, mientras que se han registrado 31.833 casos confirmados en el país. Los recuperados son 11.142.



En el informe de Ministerio de Salud de este martes se dieron a conocer que luego de las 9.071 muestras procesadas, hay 1.481 recuperados

1.340 nuevos casos y 40 fallecidos.



1 de junio

5:30 p.m.



En el primer día de junio, el Ministerio de Salud dio a conocer que Colombia llegó a 30.493 contagiados. Además, son 969 muertes y son 9.661 recuperados. El 1 de junio se registraron 1.118 recuperados, 1.110 nuevos casos y 30 fallecidos.



31 de mayo

4:00 p.m.



El Ministerio de Salud reveló el informe diario, que vuelve a ser preocupante: 1.147 nuevos casos y 49 fallecidos, con 1.422 pacientes. recuperados.



De esta manera, ya son 8.543 pacientes recuperados 29.383 casos de COVID-19 y 939 muertes en el país.



30 de mayo

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este sábado 1548 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 37 fallecidos y 208 recuperados: Con ello, el país suma un total de 28236 contagios por covid-19, 890 muertes y 7121 pacientes recuperados satisfactoriamente.



29 de mayo

5:28 p.m.



En el último viernes de mayo, Colombia tuvo 1.322 casos nuevos, 248 recuperados y 31 fallecidos. En total, el país presenta, según el Ministerio de Salud, 26.688 personas confirmadas con covid-19, 853 muertos y 6.913 recuperados.



28 de mayo

5:30 p.m.



Para este jueves, el Ministerio de Salud reportó 1262 casos nuevos de coronavirus en el país, 19 fallecidos y 554 pacientes recuperados. Colombia suma en total 25.366 contagios, 822 muertes y 6665 recuperados.



27 de mayo

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó para este miércoles 1101 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 27 muertes más y 600 pacientes recuperados. Con ello, el país tiene un total de 24104 contagios confirmados, 6111 personas recuperadas y 803 fallecidos.



26 de mayo

5:51 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 1.022 nuevos casos de coronavirus en el país, 26 personas fallecidas y 246 recuperados. Así las cifras, Colombia llegó a un total de 23.003 casos confirmados, 5.511 pacientes recuperados y 776 muertes.



25 de mayo

4:41 p.m.



El Ministerio de Salud dio a conocer el reporte sobre los casos por coronavirus en Colombia, reportando 806 nuevos casos, 23 fallecidos y 249 recuperados. Como esta cifra, el país llegó a un total de 5.265 pacientes recuperados, 21.981 casos de covid-19 y 750 muertes.



24 de mayo

4:45 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este domingo 998 nuevos contagios en el país, además de 22 personas muertas y 298 recuperadas. Así las cosas, Colombia cuenta con un total de 21175 casos positivos de coronavirus, 727 personas fallecidas y 5016 pacientes recuperados.



23 de mayo

6:00 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que la cifra total de contagiados llegó a 20.177 personas, mientras que hay 705 fallecidos en total.



22 de mayo

4:45 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este viernes 801 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 30 fallecidos y 144 personas recuperadas. En total el país suma 19131 contagios, 682 muertes y 4575 pacientes recuperados.



21 de mayo

4:30 p.m.



El Ministerio de Salud entregó el reporte del coronavirus covid-19 en las últimas 24 horas en Colombia: hubo 175 recuperados, 643 nuevos casos y 22 fallecidos.



Así, las cifras totales son: 4.431 pacientes recuperados, 18.330 casos de covid-19 y 652 muertes.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 21 de mayo, confirmamos en Colombia:



175 recuperados,

643 nuevos casos y

22 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



4.431 pacientes recuperados

18.330 casos de COVID-19 y

652 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/wTyczVdcfn — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 21, 2020



20 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud dio a conocer que Colombia tiene 17.687 personas contagiadas de coronavirus, aunque son 4.256 recuperados y se registran 630 muertes.



19 de mayo

5:05 p.m.



Este martes salió un nuevo reporte del Ministerio de Salud, marcando 640 casos nuevos de coronavirus en Colombia, 21 muertes más y 147 personas recuperadas. Así las cosas, en líneas generales el país cuenta con 16.935 contagios, 613 fallecidos y 4.050 pacientes recuperados.



18 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este lunes 721 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 18 muertes más y 152 recuperaciones. Así las cosas, el país acumula 16.295 pacientes con covid-19, 592 fallecidos y 3903 recuperados satisfactoriamente.



17 de mayo

5:10 p.m.



Un nuevo informe del Ministerio de Salud da cuenta de 164 recuperados, 635 nuevos casos y 12 fallecidos.



En total hay 3.751 pacientes recuperados, 15.574 casos de COVID-19 y 574 muertes



16 de mayo

4:55 p.m.



Este sábado, el Ministerio de Salud dio a conocer que Colombia tiene 127 personas recuperadas, 723 nuevos casos de coronavirus y 16 fallecidos. En total, el país reporta 562 muertes, 14.939 casos confirmados de covid-19 y 3.587 recuperados.



15 de mayo

5:00 p.m.



La semana cerró con 14.216 casos confirmados con covid-19. 546 muertes y 3.460 recuperados en Colombia, según el último reporte del Ministerio de Salud. En el reporte de este viernes se sumaron 102 recuperados, 606 nuevos casos y 21 fallecidos.



14 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que hay 680 nuevos casos por covid-19 y que el total llegó a 13.610 personas. También, en total ya son 525 muertes y un saldo de 3.358 recuperados.



13 de mayo

5:10



El Ministerio de Salud reportó este miércoles 658 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 16 muertes más y 162 recuperaciones. Así las cosas, el país cuenta con 12930 contagios de covid-19, 509 fallecidos y 3133 pacientes recuperados.



12 de mayo

4:55 p.m.



El Ministerio de Salud publicó este martes un nuevo informe sobre el coronavirus en Colombia. El reporte indicó 659 casos nuevos, 14 muertes más y 146 recuperados. Así las cosas, el número total de contagios en el país es de 12.272, hay 493 fallecidos y 2971 pacientes se han recuperado satisfactoriamente.



11 de mayo

4:55 p.m.



El Ministerio de Salud ha emitido un nuevo reporte de contagios en Colombia. Este lunes se presentaron 550 casos nuevos, 16 fallecidos y 120 recuperados. En líneas generales, el país tiene un total de 11.613 personas contagiadas por el covid-19, 479 muertos y 2825 pacientes recuperados.



10 de mayo

5:36 p.m.



El Ministerio de Salud emitió un nuevo informe sobre los casos de coronavirus en el país. Según esa entidad hay 136 recuperados nuevos, 568 nuevos casos y 18 fallecidos. En total, el país cuenta con 11.063 contagiados de covid-19, mientras que ya son 2.705 personas recuperadas y 463 fallecidos.

9 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este sábado 444 casos nuevos de coronavirus en Colombia, además de 145 personas recuperadas y 17 muertes más. Así las cosas, el país suma un total de 10495 contagios, 445 fallecidos y 2569 pacientes recuperados.



8 de mayo

5:08 p.m.



Después del último informe del Ministerio de Salud, Colombia registró 595 nuevos casos, 124 recuperados y 21 fallecidos. Con esta nueva cifra, el país llega a un total de 2.424 pacientes recuperados, 10.051 casos de COVID-19 y 428 muertes.



7 de mayo

5:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas hubo 152 recuperados, 497 nuevos casos y 10 fallecidos.



Así, las cifras totales son: 2.300 pacientes recuperados, 9.456 contagiados y 407 muertes.



6 de mayo

5:20



El Ministerio de Salud anunció este miércoles 346 nuevos casos de covid-19 en el país, 19 fallecidos más y 135 recuperaciones. Así las cosas, Colombia cuenta con 8959 personas contagiadas, 397 muertes y 2148 pacientes recuperados.

5 de mayo

5:32 p.m.



Tras un nuevo informe del Ministerio de Salud, se reportaron 640 nuevos casos de coronavirus en Colombia, 206 recuperados y 20 fallecidos. Con esta cifra, el país llega a un total de 8.613 casos de personas diagnosticadas con el virus, 2.013 pacientes recuperados y 378 personas fallecidas.



4 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que en Colombia tiene 305 nuevos casos de coronavirus, 18 muertos y 85 recuperados. En total, el país tiene 358 personas fallecidas, se han confirmado 7.973 personas y se han recuperado 1.807.



3 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 423 nuevos contagios, dejando una cifra total de 7.668 de casos. Hay 16 nuevas muertes, para un total de 340 fallecidos y un resultado de 1.722 recuperados.



2 de mayo

5:00 p.m.



El Ministerio de Salud reportó este sábado 279 casos nuevos de coronavirus en Colombia, 10 fallecidos más y 115 recuperados. Así las cosas, el número total de contagios en el país asciende a 7285, 324 muertes y 1666 pacientes recuperados.



Primero de mayo

4:30 p.m.



¡Atención! Colombia supera la cifra de 7.000 contagios según el último reporte del Ministerio de Salud.



La entidad informa que en la última jornada hubo 112 recuperados, 499 neuvos casos de contagiados y 21 fallecidos.



De esta manera las cifras totales son: 1.551 recueprados, 7.006 contagiados y 314 víctimas mortales.



Abril 30

5:20

El Ministerio de Salud reportó este jueves 296 nuevos casos de coronavirus en el país, 15 muertes más y 28 personas recuperadas. Así las cosas, Colombia cuenta con un total de 6507 contagios, 293 muertes y 1439 pacientes recuperados.



Abril 29

9:00 p.m.



El Ministerio de Salud informó sobre la aparición de cuatro nuevos casos de covid-19 en Colombia, específicamente en el departamento de la Guajira. Con estos nuevos casos, Colombia presenta 6.211 pacientes contagiados, 1.411 personas recuperadas y 278 muertes.



4:30 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 258 nuevos casos de coronavirus en Colombia, nueve fallecidos más y 143 recuperados. En líneas generales, el país presenta 6207 casos positivos, 278 muertos y 1411 pacientes recuperados.

Abril 28

5:00 p.m.



El último reporte del Ministerio de Salud indica que Colombia tiene 58 recuperados, 352 nuevos contagiados y 16 fallecidos. Así, en total, el país tiene 269 muertes, 5.949 personas con coronavirus y 1.268 recuperados.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 27 de abril, confirmamos en Colombia:



58 recuperados

352 nuevos casos y

16 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.268 pacientes recuperados

5.949 casos de COVID-19 y

269 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/wvEo1EVosI — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 28, 2020

Abril 27

4:40 p.m.



El Ministerio de Salud arrojó nuevas cifras sobre la crisis del coronavirus en Colombia. Este lunes se presentaron 218 casos nuevos de covid-19, nueve fallecidos y 77 recuperados. Así las cosas, el número total de contagios asciende a 5597, 253 muertes y 1210 pacientes recuperados.



Abril 26

4:35 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 237 nuevos casos de coronavirus en el país, 11 fallecidos más y 66 recuperados. Con ello, el número total de contagios asciende a 5379 casos, 244 muertes y 1133 pacientes recuperados.

Abril 25

4:50 p.m.



El Ministerio de Salud reportó 261 nuevos casos, ocho fallecidos y 63 recuperados, llegando a un total de 5.142 casos confirmados, 233 personas fallecidas, y 1.067 pacientes recuperados.



4:45 p.m.



El Ministro de Salud Fernando Ruíz anunció en un debate que el pico del covid-19 estaría presentándose “entre mayo y junio en Colombia”. Así mismo, indicó que del cumplimiento de la cuarentena dependerá si este pico será alto o se mantendrá en los límites presupuestados.

Abril 24

4:30 p.m.



Este viernes se reportó la recuperación de 76 personas, sin embargo hay 10 muertos más y 320 nuevos casos de coronavirus en Colombia. En total, según informó el Ministerio de Salud, hay 1.003 recuperados, pero la cifra de fallecidos es de 225, mientras que los infectados son 4.881.

#ReporteCOVID19 🦠 Para este 24 de abril, confirmamos en Colombia:



76 recuperados

320 nuevos casos y

10 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



1.003 pacientes recuperados

4.881 casos de COVID-19 y

225 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/t3cIzWiMnk — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 24, 2020

Abril 23

4:20 p.m.



El Ministerio de Salud anunció que se reportaron 205 nuevos casos de coronavirus en el país, nueve fallecidos más y 57 casos recuperados. Con ello, hay un total de 4561 contagios en Colombia, 215 muertes y 927 pacientes recuperados satisfactoriamente.



Abril 22

4:20 p.m.



En el nuevo informe del Ministerios de Salud se superaron las 200 muertes en el país. 66 nuevos recuperados, 207 nuevos casos y 10 fallecidos se suman en todo el territorio nacional. En total Colombia tiene 206 personas fallecidas con coronavirus, 4.356 casos y 870 pacientes recuperados.

#ReporteCOVID19🦠Para este 22 de abril, confirmamos en Colombia:



66 recuperados

207 nuevos casos y

10 fallecidos.



Así, las cifras totales son de:



870 pacientes recuperados

4.356 casos de COVID-19 y

206 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/hKG7FDzQr5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 22, 2020



Abril 21



4:32 p.m.

El Ministerio de Salud, confirmó 172 nuevos casos de contagio por coronavirus, 7 fallecidos y ningún caso recuperado en la región. Colombia llega a un total de 4.149 casos confirmados, 196 personas fallecidas y 804 pacientes recuperados.

​

10:00

El Ministerio del Deporte trabaja en las especificaciones para la salida de ciudadanos a hacer actividad física.



Abril 20



6:30 p.m.

El presidente Iván Duque anunció este lunes que extiende la cuarentena obligatoria hasta el 11 de mayo pero se permitirá, con protocolos muy estrictos, abrir el sector de los manufactureros y los de construcción. Respecto a la apertura de los aeropuertos nacionales e internacionales, el presidente expresó que, por ahora, no se abrirán.



“Eso no es una discusión entre abrir y cerrar, entre abrir y cerrar. Acá debemos partir de la base es que la primera responsabilidad es la vida y la salud, pero de la mano para evitar que el coronavirus no traiga pobreza y recesión”, dijo el mandatario.



4:30 p.m.



El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 184 nuevos casos de personas con coronavirus, mientras que hay 10 más personas fallecidas y 93 personas recuperadas. En total, Colombia tiene 3.977 personas con covid-19, 189 muertes y 804 personas recuperadas.

#ReporteCOVID19 🦠 En Colombia, para este 20 de abril, confirmamos:



93 personas recuperadas

184 nuevos casos y

10 fallecidos



Así, las cifras totales son de:



804 pacientes recuperados

3.977 casos de COVID-19 y

189 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUeJ4C6 pic.twitter.com/StIsP6hCZv — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 20, 2020

Abril 19

5:00 p.m.



En el nuevo boletín informativo que entregó el Ministerio de Salud, en Colombia se reportaron 171 nuevos casos, 13 fallecidos y 20 pacientes recuperados, llegando a un total de 3.792 casos confirmados de covid-19, 179 muertes y 711 pacientes recuperados en todo el país.

#ReporteCOVID19 🦠 En Colombia, para este 19 de abril, confirmamos:



20 personas recuperadas

171 nuevos casos y

13 fallecidos



Así, las cifras totales son de:



711 pacientes recuperados

3.792 casos de COVID-19 y

179 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/P7KDVNxZjG — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 19, 2020

Abril 18

5:14 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó 182 nuevos casos por contagio en Colombia y 13 personas fallecidas. Con esta cifra, Colombia llega a 3.621 casos confirmados, 691 personas recuperadas y 166 fallecidas.

Abril 17

4:20 p.m.



En el nuevo informe del Ministerio de Salud se confirmaron 206 nuevas personas contagiadas, 9 muertos más y 84 personas recuperadas. Así, Colombia llegó a la cifra de 3.439 contagiados, 153 muertos y 634 personas recuperadas.



Las nuevos casos reportados son así: Bogotá (62), Valle del Cauca (46), Risaralda (39),Antioquia (16), Cundinamarca (11), Cartagena (5), Chocó (5), Caldas (3), Barranquilla (3), Quindío (2), Tolima (2) ,Nariño (2), Meta (2), Huila (2), Atlántico (1), Amazonas (1), Magdalena (1), San Andrés (1), Cauca (1) y Santa Marta (1)

#Reporte🦠Confirmamos la recuperación de 84 personas con coronavirus, 206 nuevos contagios y 9 fallecidos. Así, el total de pacientes recuperados es de 634, los casos de COVID-19 en Colombia llegan 3.439 y 153 víctimas. Los detalles: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/x8o1oJXFrZ — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 17, 2020

Abril 16

4:18 p.m.



El Ministerio de Salud publicó el último reporte oficial de casos confirmados de coronavirus en Colombia. Se registraron 128 nuevos contagios, llegando a un total de 3.233 personas contagiadas en el país.



Además, se informó el fallecimiento de 13 personas a causa del virus. Así mismo se destacó la recuperación de 98 pacientes, con un total de 550 personas recuperadas y 144 fallecidos.





Abril 15

4:00 p.m.

De acuerdo con el último reporte oficial, en Colombia la cifra de fallecimientos asciende a 131 y hay 3.105 contagiados.



Los cuatro nuevos fallecimientos corresponden a un hombre de 66 años en Cali con hipertensión arterial y tabaquismo; un hombre de 57 años en Cali con litiasis renal; un hombre de 59 años en Cali con esquizofrenia, diabetes y HTA, y un hombre de 69 años en Pasto con tabaquismo.



Abril 14

4:30 p.m.



Ministerio de Salud confirmó que hay 127 nuevos casos de contagiados, 15 fallecidos y 35 pacientes recuperados. El total quedó en 2.979 casos, 127 fallecidos y 354 recuperdos.



Abril 13

5:00 p.m.



Ministerio de Salud confirmó que hay 76 nuevos casos de contagiados, 3 fallecidos y 49 pacientes recuperados. El total quedó en 2.852 casos, 112 fallecidos y 319 recuperdos.



Abril 12



4:00 p.m.



El Ministerio de Salud reporta que hay 56 pacientes recuperados del coronavirus, 67 nuevos contagios y nueve fallecidos. Con ello, el total de contagios en el país asciende a 2776 y 109 muertos



Abril 11



5:00 p.m.



El Ministerio De Salud reportó que hay 2.709 en total, 100 fallecidos y 214 recuperados.



9:00 a.m.



El Ministerio de Salud entregó una nueva serie de equipos de bioseguridad para ciudades como Bogotá, Pasto y Medellín. La jornada de entregas inició con el Hospital Universitario Mayor - Méderi y prosiguió con el Hospital San Ignacio. Entregaron lo siguiente: 6.500 mascarillas quirúrgicas, 3.000 respiradores N95 (sin válvula) y 60 caretas de protección



Abril 10



4:00 p.m.



En el nuevo reporte del Ministerio de Salud se informó de 250 casos nuevos de covid-19, además de 11 personas fallecidas y 23 recuperados. En total, el país tiene 80 muertes, 2.473 pacientes y 197 recuperados.

#Reporte 🦠 Confirmamos 250 nuevos casos de coronavirus, 11 fallecidos y 23 recuperados, para un total de 2.473 pacientes con COVID-19, 80 muertes y 197 recuperados. Más información: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/4NulyCiyKv — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 10, 2020

2:00 P.M.



El presidente del Senado, Lidio García, notificó a los parlamentarios para que a partir del lunes asistan a la plenaria de manera virtual, ya no presencial.



La citación presencial a la plenaria del Senado se había dado antes de la extensión de la cuarentena, la cual fue anunciada el pasado lunes por el presidente Iván Duque.



8:00 a.m.



Iván Duque y su Gobierno anunciaron que habrá otra excepción para las personas que deseen salir en la cuarentena. Conozca cuál es la excepción 35.



Abril 9

4:00 p.m.

El Ministerio de Salud entregó nuevo reporte de covid-19 en Colombia: "Confirmamos 169 casos nuevos de coronavirus, 14 fallecidos y 51 recuperados en Colombia, para un total de 2.223 pacientes con COVID-19, 69 muertes y 174 recuperados", dice la autoridad sanitaria.

​

#Reporte 🦠 Confirmamos 169 casos nuevos de coronavirus, 14 fallecidos y 51 recuperados en Colombia, para un total de 2.223 pacientes con COVID-19, 69 muertes y 174 recuperados. Más información: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/9OFpk0fYoH — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 9, 2020





11:00 a.m.



La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmó que el avión presidencial llevó insumos médicos como "respiradores, 25 camas de unidad de cuidados intensivos y otros insumos médicos" a San Andrés, con el objetivo de dotar el Hospital Departamental.



Abril 8



3:35 p.m.



Nuevo reporte del Ministerio de Salud: Colombia supera los 2 mil casos de contagios por coronavirus y ya son 54 los fallecidos a causa del covid-19.

#Reporte 🦠 Confirmamos 274 nuevos casos de coronavirus y 4 fallecidos en Colombia, para un total de 2.054 pacientes con COVID-19 y 54 fallecidos. El número de recuperados llega a 123 personas. pic.twitter.com/8WI6unAPCh — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 8, 2020

12:00 p.m.



Se decreta Pico y Género en Bogotá. Las personas podrán salir según su sexo, días pares o impares. Conozca la medida acá.



10:00 a.m.



Autoridades económicas del país explican que la solicitud de credito al Fondo Monetario Internacional no implica que se reconozca una crisis financiera en el país, sino que se usará para cuatro fines: salud pública (con 7 billones de pesos), crisis humanitaria (1,7 billones), frente económico y las provisiones para mitigar posibles efectos en el sector financiero.



Abril 7

9:00 p.m.



Al cierre del día, el presidente Iván Duque estuvo en su habitual programa de televisión para hablar sobre cómo avanza el país y las decisiones que él y su grupo están tomando. Allí, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó que e han tomado unas medidas especiales para afrontar la crisis de salud, como pedirle al Fondo Monetario Internacional una línea de crédito por 11.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.



Además se anunciaron tres medidas económicas para ayudar a los colombianos. 1) dieron 7 billones de pesos para para intensificar pruebas, habilitar camas para UCI e intermedios, entre otros. 2) 1.7 billones de pesos para en el fortalecimiento de los programas ya vigentes en materia de política social y la introducción de programas nuevos como el de ingreso solidario. 3) el Fondo Nacional de Garantías será el encargado de atender a las empresas que se ven forzadas a suspender por complemento sus actividades.

El ministro de Hacienda, #AlbertoCarrasquilla, habló en el programa con el presidente @IvanDuque. #AbrimosHilo con su explicación sobre las medidas económicas y la destinación de recursos para atender la emergencia desencadenada por el COVID-19 en Colombia. #PrevenciónyAcción pic.twitter.com/T2xm69CHxq — MinHacienda (@MinHacienda) April 8, 2020

4:00 p.m.



El Ministerio de Salud publicó el informe actualizado de casos de coronavirus en Colombia. Se presentaron 201 nuevas personas contagiadas y cuatro fallecidos. En total, el país tiene 1780 personas contagiadas y 50 fallecidos con esta enfermedad.

#Reporte 🦠 Confirmamos 201 nuevos casos de coronavirus y 4 fallecidos en Colombia, para un total de 1.780 pacientes con COVID-19 y 50 muertes en el país. Los detalles: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/os636CUktX — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 7, 2020

2:00 p.m.

La cloroquina y la hidroxicloroquina, dos medicamentos usados hace tiempo en el país, podrán tener un segundo uso como alternativa de emergencia para el tratamiento de la covid-19, según autorizó el Ministerio de Salud. Sin embargo, solo podrá ser administrado con vigilancia de profesionales en medicina.



Diversos estudios científicos advierten que dichos medicamentos podrían causar alteraciones cardíacas, problemas hematológicos e hipoglicemia, por lo cual requieren de una supervisión estricta.



8:30 a.m.

Colombia amaneció con una cuarentena ampliada, que ya no terminará el 13 de abril sino el 28. Hay neuvas decisiones para mayores de 70 años y estudiantes de colegios y universidades.



Aquí puede consultarlas:



Abril 6

4:00 p.m.



EL Ministerio de Salud confirmó 94 casos nuevos de coronavirus y 11 fallecidos. En total hay 1.579 pacientes con covid-19 y 46 muertes.



Abril 5

1:00 p.m.



El Ministerio de Salud confirmó que hay 79 nuevos casos y 3 muertes más. Así, hay 1.485 en total y 35 muertes en el país, con 85 personas recuperadas.



Abril 4

3:00 p.m.



El Ministerio de Salud dio un nuevo reporte con 139 casos nuevos. El contagio en el país llegó a 1.406, dejando 32 muertes en total y 85 recuperados.



Abril 3

6:00 a.m.

Presidente Duque asegura que Corea del Sur, uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, prestará asesoría a Colombia.



Abril 2



2:00 p.m.

El Ministerio de Salud dio a conocer que dos personas más fallecieron con coronavirus y que son 1.161 los infectados en todo el país. En las últimas 24 horas se diagnosticaron 96 pacientes nuevos y en total son 55 las personas recuperadas.

Abril 1

1:00 p.m.

Colombia supera la barrera de los mil contagiados y ahora reporta 1.065 infectados y 17 muertos por el covid-19.





Marzo 31



2:00 p.m.

El Ministerio de Salud confirmó que la cifra de contagiados de coronavirus covid-19 creció en las últimas horas: ahora son 906 contagios confirmados y 16 víctimas mortales.





Marzo 30



1:20 p.m.



El Ministerio de Salud anuncia que se reportan 96 nuevos casos confirmados de covid-19 y dos muertes más. Por otro lado, el balance de recuperados asciende a 15.



Marzo 29



2:30 p.m.



Nuevo reporte del Ministerio de Salud dejó 702 contagiados confirmados en Colombia. Los casos nuevos fueron de 94 y además hubo 4 nuevas muertes; dejando 10 en total, mismo número que de recuperados.



Marzo 28



12:50 P.M.



El Ministerio de Salud confirmó 69 casos nuevos de covid-19 en Colombia, con un total de 608 casos confirmados. Bogotá (264), Valle del Cauca (83) y Antioquia (67) son las regiones que más número de personas contagiadas presentan. Hay diez pacientes recuperados.



Marzo 27



2:35 P.M.



El Ministerio de Salud confirmó 48 casos nuevos de covid-19 en Colombia, con un total de 539 casos confirmados. Bogotá (223), Valle del Cauca (73) y Antioquia (60) son las regiones que más número de personas contagiadas presentan. Hay diez pacientes recuperados.



Marzo 26



2:30 P.M.



El Ministerio de Salud confirmó 21 casos nuevos de covid-19 en Colombia, con un total de 491 casos confirmados. Bogotá (187), Valle del Cauca (73) y Antioquia (59) son las regiones que más número de personas contagiadas presentan. Hay ocho pacientes recuperados.



MARZO 25



1:40 P.M.

El Ministerio de Salud confirmó 92 casos nuevos de covid 19 en Colombia. Además hay otra persona fallecida por este virus y son ocho las personas que se recuperaron.

Confirmamos 92 nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en Colombia, para un total de 470. Los detalles: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/aYt72Wl3Fg — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 25, 2020

MARZO 24



5:20 p.m.

​

El Ministerio de Salud anuncia que hay 72 casos nuevos de coronavirus en el país. Los recientes reportes provienen de Valle del Cauca (29), Cundinamarca (8), Bogotá (6), Cartagena (5), Tolima (4), Norte de Santander (3), Huila (3), Risaralda (3), Barranquilla (2), Meta (2), Caldas (2), Nariño (1), Quindío (1), Santa Marta (1), Cesar (1) y Cauca (1).



4:00 p.m.



Se registran saqueos en algunas ciudades del país por comida y aislamiento obligatorio nacional.



MARZO 23



9:50 P.M.



El Ministerio de Salud anuncia que hay 29 casos nuevos de coronavirus en el país. Los recientes reportes provienen de Antioquia (12), Valle del Cauca (6), Meta (4), Cundinamarca (2), Cali (1), Huila (1), Quindío (1), Magdalena (1) y Risaralda (1).



1:00 P.M.

El Gobierno Nacional dio a conocer las condiciones y normas sobre las que se vivirán en los próximos 19 días en todas las ciudades de Colombia.



11:30 A.M.

42 personas más fueron confirmadas con covid-19. Estos nuevos casos se registraron en Bogotá (22), Medellín (10), Cartagena (2), Barbosa (1), Bello(1), Cajicá (1), Chía (1), Cota (1), Envigado (1), Guatapé (1) y Sabaneta (1). La cifra en todo el país ya es 277 contagiados, mientras que subió a cinco las personas recuperadas.

Confirmamos 42 pacientes con COVID-19 en Bogotá (22), Medellín (10), Cartagena (2), Barbosa (1), Bello(1), Cajicá (1), Chía (1), Cota (1), Envigado (1), Guatapé (1) y Sabaneta (1). Con estos, Colombia llega a 277 casos de coronavirus. pic.twitter.com/vsBnQNHUCa — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2020



8:30 a.m. El Ministerio de Salud confirmó que ya son tres las personas que fallecieron por coronavirus. Esta tercera persona murió en Santa Marta y es un adulto mayor.

Confirmamos el tercer fallecido por coronavirus (COVID-19) en Colombia. Los detalles: https://t.co/j8qBPw0OF3 pic.twitter.com/mqPeOPMvB7 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2020





MARZO 22



10:30 P.M.



El Ministerio de Salud y su informe de contagiados con el coronavirus en Colombia.

Confirmamos 4 nuevos casos de coronavirus en en el país. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá. Colombia llega un total de 235 casos. pic.twitter.com/k3emsxZwqX — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 23, 2020

10:18 A.M.



El Ministerio de Salud confirma la segunda muerte a causa del coronavirus en Colombia, se trata de una mujer de 70 años en Cali.



Por otro lado, el número de contagiados ascendió a 231 con tres casos recuperados. En total, Bogotá (88), Valle del Cauca (31) y Antioquia (25).



MARZO 21



10:45 P.M.



El Ministerio de Salud confirma que ya hay el primer muerto a causa del coronavirus en Colombia, se trata de un hombre de 58 años en Cartagena.



Por otro lado, el número de contagiados ascendió a 210 y de recuperados llegó a tres. En total, las regiones con mayor número de pacientes son Bogotá (88), Valle del Cauca (26) y Antioquia (25).

Confirmamos 14 casos de coronavirus en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (6), Barranquilla (2), Cartagena (2), Chía (1), Guarne (1), Itagüí (1) y Medellín (1), para un total de 210 en el país. pic.twitter.com/JuUFW38sUt — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 22, 2020

11:00 A.M.

El Ministerio de Salud informa 38 personas más con contagio. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (17), Cali (7), Palmira (4), Cartagena (3) Pereira (2), Cúcuta (1), Ibagué (1), Manizales (1), Neiva (1) y Villa del Rosario (1), para un total de 196 en el país.





7:00 A.M.

La decisión del presidente Iván Duque de ordenar la cuarentena obligatoria desde la próxima semana obedece, según el diario El Tiempo, a un concepto científico, que le habrían hecho especialistas a través de una carta en la que aseguran ver "con alarma el incremento significativo de los casos de covid-19 en el país, que desborda lo acontecido en entornos similares, no obstante las medidas de contención establecidas por el Gobierno Nacional”.



MARZO 20



11:00 P.M.



El Ministerio de Salud informó que ya son 145 las personas diagnósticadas con el Covid-19. A las 11 se publicó que hay 17 personas más con esta pandemia: Los pacientes diagnosticados se encuentran en Pereira (1), Anapoima (1), Medellín (9), Cali (1), Rionegro (1), Bogotá (3) y Envigado (1).



10:20 P.M.



El presidente Iván Duque ordena la medida de aislamiento preventivo en todo el país desde el martes 24 de marzo hasta el lunes 13 abril.



6:00 A.M.



Bogotá y Cundinamarca amanecen en simulacro de cuarentena, medida restrictiva de la movilidad de ciudadanos.



¿Cómo opera?

Hay restricción total al tránsito de vehículos y personas: desde las 0:00 horas de hoy (viernes) hasta las 12:00 p. m. del martes 23.



Pueden funcionar las tiendas de barrio, minimercados, droguerías y cigarrerías que distribuyan artículos de primera necesidad, medicinas y productos de aseo, pero está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en establecimiento comercial. El expendio o venta para llevar a la casa será solo de un producto por persona.



Los centros comerciales solo podrán abrir los negocios de venta de comida y medicamentos.



Tenga en cuenta que como la medida opera en Cundinamarca y Bogotá, está prohibido el uso de piscinas públicas y privadas y los peajes de las vías departamentales (Chía-Girardot, Mesitas del Colegio -Viotá, Mosquera-La Mesa y Ramal a Soacha) estarán cerrados durante los 4 días de simulacro de aislamiento para los vehículos que no estén exentos.



MARZO 19

​

10:15 P.M.



El Ministerio de Salud confirma 20 casos nuevos de coronavirus en Colombia, el número total asciende a 120.



Repartidos en Bogotá (8), Cúcuta (3), Armenia (1), Popayán (2), Caldas (1), Neiva (1), Cartagena (1), Barranquilla (2) y Soacha (1).



MARZO 18



9:25 P.M.



El Ministerio de Salud confirma 9 casos nuevos de coronavirus en Colombia, el número total asciende a 102.



Repartidos en Bogotá (3), Cartagena (2), Ibagué (1), Pereira (2) y Dosquebradas (1).

Confirmamos 9 casos nuevos de coronavirus (COVID-19) en Colombia. Los pacientes diagnosticados se encuentran en Bogotá (3), Cartagena (2), Ibagué (1), Pereira (2) y Dosquebradas (1). Con estos, el país llega a un total de 102 casos pic.twitter.com/Yzhyy9FgMd — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 19, 2020

4:50 P.M.



El Ministerio del Interior confirmó que, por orden del presidente Iván Duque, se caen todas las medidas extraordinarias de alcaldes y gobernadores relacionadas con los toques de queda. Sin embargo, el simulacro de aislamiento obligatorio que se realizará en Bogotá desde este viernes hasta el lunes se mantiene.





9:45 A.M.

Sube el número de contagios en el país: ya son 93



6:30 A.M.

Amanece Colombia con 75 casos de coronavirus covid-19 reportados oficialmente y uno recuperado.



Los mayores de 70 años pasan a aislamiento obligatorio, por orden del Gobierno Nacional.



Ya son 19 los departamentos que aplican el toque de queda para evitas que las personas salgan de sus casas innecesariamente.



MARZO 17



9:20 P.M.

Un simulacro de cuatro días en casa para todos los bogotanos anunció la alcaldesa Claudia López, quien dijo que se trata de un ejercicio pedagógico de cuidado colectivo. El simulacro será desde este viernes 20 hasta el lunes 23 de marzo.



9:00 PM



El presidente Iván Duque declaró Estado de Emergencia en Colombia y ordenó aislamiento obligatorio para personas mayores de 70 años desde el 20 de marzo al 31 de mayo.



8:00 PM



Se confirman ocho casos más y la cifra ya llega a 75 contagios oficialmente reportados.

Confirmamos 10 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos son de pacientes en Bogotá, Cúcuta y Cartagena. Con estos, el total de casos de COVID-19 en el país es de 75 pic.twitter.com/2Bioa4XDvC — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 18, 2020

Departamentos como Cundinamarca y Quindío anunciaron también que opera en sus territorios el toque de queda como medida para evitar la circulación de las personas que no necesitan salir de sus casas de manera perentoria. En el primer caso, la medida opera entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., con algunas excepciones.



El municipio de Soacha (Cundinamarca) ya decretó calamidad pública por coronavirus hasta el 30 de marzo.

#QuéPajóVe ¡Atención! La gobernadora del Valle, @ClaraLuzRoldan, anuncia la firma de un decreto que impone el toque de queda en todo el departamento para menores de 24 años y mayores de 60 años entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.



La medida comenzará este miércoles 18 de marzo pic.twitter.com/mw3rtqrCA8 — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) March 17, 2020

MARZO 16



El día cierra así:



Se conocen tres nuevos casos de infectados en el país. Los tres son en Bogotá: dos son personas que llegaron desde España y la otra es una persona que se contagio.

Confirmamos 3 nuevos casos de coronavirus en Colombia. Los diagnósticos se presentan en la ciudad de Bogotá. Con estos, el país llega a 57 casos de COVID-19 pic.twitter.com/oVUrMlBED5 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 17, 2020



El gobierno decidió cerrar todas las fronteras terrestres y marítimas, pero pueden seguir llegando vuelos internacionales con las condiciones que ya se habían dado anteriormente.

Me permito informale a los colombianos que he tomado la decisión de cerrar, a partir de esta media noche, todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país. Las fronteras de Colombia estarán cerradas desde de este 17 de marzo de 2020 hasta el próximo 30 de mayo (1/3) — Iván Duque (@IvanDuque) March 17, 2020

En diferentes horarios se ha decretado el toque de queda en los municipios de Meta, de Quindío y de Córdoba. En Bucaramanga también habrá toque de queda entre 10:00 p.m. del martes a 4:00 a.m del miércoles.



2:00 P.M.

Quedan prohibidas las congregaciones de más de 50 partidos en todo el país, para evitar el riesgo de contagios. El fútbol, entre otras actividades, no tiene oportunidad, ni a puerta cerrada, por ahora.



9:30 A.M.

La alcaldesa Claudia López declaró la calamidad pública para garantizar el traslado de recursos a las secretarías distritales y también dio una buena noticia: la primera persona infectada en Bogotá por coronavirus covid-19 ya se encuentra recuperada.



9:00 A.M.

Asciende a 54 la cofra oficial de contagiados por coronavirus covid-19



6:30 A.M.

Oficialmente se reportan 45 contagios de coronavirus covid-19 en Colombia



MARZO 15, 5:00 P.M.



El presidente Iván Duque anunció que a partir de este lunes se suspenderán las clases presenciales en colegios y universidades públicas de todo el país, además le recomendó a los colegios y universidades de carácter privado adoptar esta medida.



Varias instituciones ya han publicado sus comunicados oficiales después del anuncio del mandatario colombiano.



El ICBF también dispuso medidas para que los menores entre 0 y 5 años no lleguen a los hogares donde los cuidan y ofreció canastas de alimentos ampliadas para garantizar su alimentación y la de su círculo familiar más cercano.



Me permito anunciarle a los colombianos:



1) A partir del lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública del país, no tendrán más clases presenciales para proteger la salud de todos. — Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020

Atención comunidad externadista ⚠️ Les compartimos el comunicado oficial de la Universidad con respecto a la suspensión de clases. 👉🏼 https://t.co/dCqHMnEFan — U.Externado (@UExternado) March 15, 2020

Información importante para toda la comunidad Rosarista. #ComunicadoOficialUR sobre la cancelación de clases. pic.twitter.com/LWqXjz86Lh — URosario (@URosario) March 15, 2020

📍 La #UdeA suspende, desde las 4 p.m. de este domingo 15 de marzo, las clases presenciales de pregrado, posgrado, educación continua, prácticas de laboratorios y cursos semipresenciales y de educación flexible, en todas sus sedes y seccionales.



👉🏼 https://t.co/NLDlnZfeFx pic.twitter.com/jxadlqo2fV — Universidad de Antioquia (@UdeA) March 15, 2020



EL NÚMERO DE CONTAGIOS EN EL PAÍS



Según el último reporte del Ministerio de Salud, este domingo se registraron 21 nuevos casos diagnosticados, con lo cual la cifra total de contagios en Colombia subió a 45.



Los nuevos casos se concentran en ciudades como Cartagena, Cali, Cúcuta, Dosquebradas (Risaralda), Facatátiva, Manizales, Neiva, Medellín y Bogotá.

Confirmamos 11 nuevos casos de coronavirus en Bogotá, Neiva y Facatativá. Con estos, el país llega a un total de 45 casos de COVID-19 pic.twitter.com/1dTc0docrP — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 16, 2020

LAS MEDIDAS ESTATALES PARA FRENAR EL VIRUS

Este domingo el presidente Iván Duque amplió las restricciones al ingreso de personas extranjeras al territorio nacional.



El presidente Iván Duque informó este domingo que se ampliarán las medidas de control para ciudadanos extranjeros que ingresan al país adoptadas en medio de la pandemia por coronavirus



"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", escribió en su cuenta de Twitter.





Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción — Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020

"Temporalmente y mientras dure la emergencia sanitaria se inadmite el ingreso de extranjeros que hayan estado en cualquier país del mundo a partir de este 16 de marzo a las 12:01 de la medianoche y las excepciones son los nacionales colombianos, los residentes en Colombia, las misiones diplomáticas, quienes ingresarán sometidos al aislamiento preventivo obligatorio", puntualizó Ángela María Orozco, ministra de transporte.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR MÁS CONTAGIOS





Cabe recordar las recomendaciones que han dado las principales autoridades sanitarias de Colombia, en concordancia con las instrucciones de la OMS, para evitar que los contagios sigan creciendo en Colombia.



Las principales medidas son:



- El Ministerio de Salud asegura que para hacer frente a la pandemia es necesario que se adopten medidas como el lavado de manos frecuente, o el uso de geles o desinfectantes cuando no se disponga del lavado, al igual que el cuidado en casa de personas con síndromes gripales como medida de prevención.



-Otras medidas como el uso de tapabocas para personas con síntomas de gripa y su uso limitado de sistemas de transporte público también fueron recordados por el ministerio.



-Las autoridades insisten en que las personas provenientes del exterior o quienes hayan tenido contacto con ellas y presenten síndromes gripales deben acudir al médico o llamar a las líneas de atención.