¡Alerta bogotanos! Medidas estrictas por posible nueva cepa de covid

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó nuevas restricciones que operarán desde este 7 de enero y hasta el 12 de enero y declaró la alerta roja en la ciudad por el inusitado incremento de casos de coronavirus covid-19.

López explicó que el incremento de la curva no es normal y sugirió que la cepa del virus que se habría originado en Reino Unido puede estar ya circulando en la ciudad: "la carga de diciembre ya debería estar bajando. Pero no... hay un factor adicional: la nueva variante de covid-19 debe estar ya circulando en Bogotá", dijo.



La localidad más afectada es Usaquén: "esta es la localidad donde más llegan pasajeros de vuelos del exterior. Lo que nos da más indicios", añadió la Alcaldesa.



De esta manera, se hacen necesarias nuevas restricciones, que se suman a la declaratoria de alerta roja en la ciudad y en la red hospitalaria.



Tome atenta nota:



-Habrá restricción, en todo Bogotá, a la circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 11:59 p.m,. del jueves 7 de enero hasta las 4 a.m. del 12 de enero. De corrido.



-Habrá restricción, en todo Bogotá, de circulación de personas y vehículos en lugares públicos entre las 8 p.m. y las 4 a.m.., del 12 de enero al 17 de enero. Es decir, será una medida nocturna. Cada día comenzará el cierre a las 8 p.m. y terminará a las 4 a.m.



-Se mantiene la cuarentena estricta por localidades en Engativá, Usaquén y Suba hasta el 17 de enero a las 11:59 p.m.



-Comienza una nueva cuarentena: Del 12 hasta las 11:59 p.m. 21 de enero habrá cuarentena estricta en Kennedy, Fontibón y Teusaquillo.





Medidas para superar el segundo pico de la pandemia en Bogotá:



✅ Se declara la alerta roja en la ciudad.

✅ Se declara la alerta roja hospitalaria.

✅ Restricción total de la movilidad en Bogotá desde el jueves 7 de enero a las 11:59pm hasta el martes 12 de enero a las 4:00 am pic.twitter.com/euKCK9KFTk — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 7, 2021

Si usted está fuera de la ciudad por estos días, recuerde que a su regreso debe usar tapabocas, mantener ventilación natural en los vehículos y no comer ni cantar o gritar en el trayecto.