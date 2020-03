Coronavirus en Colombia: ¿Quiénes y por qué deben usar tapabocas?

Desde hace varias semanas, en las principales ciudades del país, los ciudadanos empezaron a usar el tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, situación que causó desabastecimiento de este elemento en varias de estas ciudades.

Con el pasar de los días, son más las personas que han adquirido el tapabocas como un elemento de protección contra esta pandemia, sin embargo, el Ministerio de Salud de Colombia compartió una carta de la Asociación Colombiana de Infectología, entidad que señaló los casos en los que se debe utilizar.

Esta Asociación explicó que el tapabocas debe ser utilizado principalmente por dos tipos de personas:

1) Personas que tocen o expectoran. Para ellos es necesario porque pueden tener el virus y este tapabocas actúa como barrera.

2) Trabajadores de la salud que están expuestos a secreciones de otras personas y por ende están más vulnerables al virus.

Las consecuencias de utilizar el tapabocas si no hace parte de las personas anteriormente mencionadas, según la Asociación Colombiana de Infectología, es que este se convierte en reservatorio de bacterias y al continuo contacto con las manos de quien lo tiene puesto está más expuesto a contagiarse.

El extremo uso del tapabocas también está generando desabastecimiento en el país y está siendo difícil que las personas que realmente lo necesitan puedan adquirirlos con facilidad.

La Asociación Colombiana de Infectología también explicó que el uso de guantes está regulado para la atención de cierto tipo de pacientes y no para uso de escenarios no clínicos, como hacer mercado o usar el transporte público. El uso de los guantes, generalmente, “hace pensar que las personas no deben tener higiene en sus manos y termina contaminando todo a su alrededor", señalaron desde esa entidad.

Aquí está la carta completa