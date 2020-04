¿Cómo seguir misas de Semana Santa desde casa? Aquí está su itinerario

Nadie podía saberlo: la celebración de las tradiciones religiosas de la Semana Santa tendrá que hacerse desde casa, vía Internet o televisión.

La estricta cuarentena ordenada por el Gobierno nacional obliga a los fieles católicos a mantenerse conectados por medios distintos a las parroquias de los barrios, que pro estos días están vacías.



Precisamente, en los barrios y localidades se usa todavía el perifoneo y los sacerdotes están saliendo a las calles para conectarse con los fieles.



Pero ni no tiene información actualizada o simplemente prefiere no correr riesgos, en su casa también puede conectarse con las celebraciones religiosas.



Tome nota:



Todos los días de la Semana Santa puede seguir las transmisiones en vivo de las eucaristías ofrecidas por el papa Francisco en el canal de YouTube Vatican News - Español.



Por televisión, la agenda también es completa



Por Caracol TV



10 de abril

Eucaristía de la pasión, a las 10:45 a.m.

Viacrucis, de 1:50 a 3:30 p.m.



11 de abril

Vigilia pascual, a la 1:45 p.m.



12 de abril

‘El mundo visto desde el Vaticano’, a las 6:30 a.m.;

Misa de Pascua y resurrección, a las 8 a.m.



En RCN TV la programación es así:



10 de abril:

Celebración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 6:00 p.m-7:00 p.m.



11 de abril:

Celebración de la Vigilia Pascual 5:50 p.m.-7:00 p.m.