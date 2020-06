Toque de queda y ley seca en Cali para celebración del Día del Padre

Con el objetivo de prevenir aglomeraciones, indisciplina social y el aumento de la velocidad de transmisión por covid-19, la Alcaldía de Santiago de Cali implementará este puente festivo, que incluye celebración del Día del Padre, medidas estrictas como toque de queda y ley seca en toda la ciudad.





“Por medio de la ley seca, que entrará en vigencia desde este sábado a las 5:00 a.m. hasta el martes 23 a las 5:00 a.m., vamos a adelantar controles que eviten la actividad de rumba en vía a pública convocada por ciudadanos que no respetan el aislamiento”, argumentó el alcalde Jorge Iván Ospina Gómez.



En cuanto al toque de queda, el mandatario local declaró que regirá durante los días del puente festivo, de 10:00 p.m. a 5:00 de la mañana, iniciando la noche del sábado y culminando la madrugada del martes. “El ciudadano debe entender que no queremos perder el impacto positivo que hemos logrado con el aislamiento preventivo; por ello los controles institucionales serán estrictos, tanto en barrios como en las salidas de la ciudad”, precisó Ospina.



Día sin IVA



Como una oportunidad de repotenciar el comercio local, el 19 de junio, primer día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional para incentivar la actividad económica, estará exento de pico y cédula y las inspecciones serán constantes para evitar la especulación y el aumento de precios.

“Queremos que el 19 de junio sea aprovechado al máximo. Invitamos a las empresas y compañías a que abran las 24 horas para reducir las aglomeraciones y poder adelantar una labor de venta, sin poner en riesgo al ciudadano”, señaló el Alcalde caleño.



En la misma instancia, Carlos Alberto Rojas Cruz, secretario de Seguridad y Justicia Municipal, destacó que desde este organismo se adelantarán las acciones de protección pertinentes para que la jornada se lleve a cabo con regularidad.



“Para el viernes tendremos un plan de choque con la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, como estrategia para reducir el riesgo de compras de productos a un precio superior al regular. Asimismo, tendremos fuertes controles durante el puente festivo con el apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, para la realización de operativos a mensajeros y control de armas”, precisó el secretario Rojas Cruz.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces