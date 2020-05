¡Todavía falta cuarentena! Prográmese con estrenos de Amazon Prime

Aunque muchos han sido disciplinados y otros no tanto, al final la realidad de la cuarentena por el coronavirus covid-19 es la misma para todos: hay que resistir el aislamiento hasta el 25 de mayo.

Sabemos que no es una misión fácil y por eso traemos un par de sugerencias, de la mano de Amazon Prime, para aliviar un poco la situación.



Estos son los estrenos programados de aquí hasta el 25 de mayo:



8 de mayo



Las peleas de monstruos gigantes llegan a Rampage, una película llena de acción y aventura, a manos de The Rock y que está basada en el antiguo videojuego del mismo nombre.



10 de mayo



Onward cuenta la historia de dos hermanos elfos, Ian y Barley, que buscan la clave detrás de un hechizo y que los hará traer de vuelta a su padre por un día. Una increíble y divertida película que puede disfrutar toda la familia.



El hubiera sí existe



El mismo 10 de mayo llega una historia de viajes en el tiempo y amor, con El hubiera sí existe, protagonizada por Ana Serradilla y Christopher von Uckerman. ¿Qué pasaría si tu “yo” del futuro te visitara y te diera consejos de vida? ¿Le harías caso?



Jack & Jill



¿Cómo no amar a los hermanos? Especialmente si son hermanos gemelos. Esta comedia de Adam Sandler trae una nueva definición de hermana conflictiva, trayendo caos a su vida.



16 de mayo



Guadalupe Reyes



¿Estamos ya en lo que sería el maratón Reyes Guadalupe? Para que no extrañes la temporada de fiestas, llega Guadalupe Reyes. Esta película trata sobre dos amigos de toda la vida, que se reencuentran después de 10 años y deciden poner a prueba la tolerancia de sus hígados y de su amistad.



22 de mayo



Homecoming



Por fin llega la tan esperada segunda temporada de esta serie Amazon Original, Homecoming. Después de la exitosa primera temporada, llega la continuación a este misterio, ahora encabezada por Janelle Monae, quien buscará descifrar lo que sucedió con el Geist Group, además de tratar de encontrar quién es y por qué no recuerda nada. No podemos decir más sin spoilear la primera temporada o lo que te tiene preparado esta nueva entrega, pero sí podemos decirte que te mantendrá al filo de tu asiento.



Game Night



La comedia Game Night llega a Amazon Prime Video. Protagonizada por Rachel McAdams y Jason Bateman, como una pareja que ama la noche de juegos de mesa, se enfrentarán a una noche mucho más alocada de lo que esperaban, cuando su juego se vuelva un misterio real y peligroso



Little Fires Everywhere



Amazon Prime Video anunció que la anticipada serie dramática, Little Fires Everywhere, producida ejecutivamente y estelarizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, se lanzará exclusivamente en Prime Video en Colombia el 22 de mayo en su versión original, y con subtítulos disponibles; la versión doblada al español estará disponible más adelante este año.



La historia sigue los destinos entrelazados de la aparentemente perfecta familia Richardson y una madre y una hija que cambian sus vidas drásticamente. La historia explora el peso de los secretos, la naturaleza del arte y la identidad, el feroz llamado de la maternidad – y el peligro de creer que seguir las reglas puede prevenir el desastre.