Aislamiento en Colombia será hasta el 1 de julio: conozca condiciones

La situación sanitaria en el país y el aumento de contagios y muertes por coronavirus covid-19 en Colombia, obligó a una nueva extensión del aislamiento preventivo.

El presidente Iván Duque hizo anunció que la nueva extensión será hasta el 1 de julio, con salvedades específicas.



La emergencia sanitaria, que comenzó en marzo, se extiende hasta el 31 de agosto pues la pandemia mantiene el nivel de alerta por la emergencia sanitaria, según explicó el Presidente.



"Vamos a ir recuperando más vida productiva pero no estamos reviviendo la vida social porque debemos proteger la salud y la vida y adaptarnos a una enfermedad que estará presente en un periodo prolongado", dijo Duque.



Los niños y jóvenes tendrán ciertos espacios de libertad: los menores entre 6 y 17 años saldrán tres veces a la semana, una hora al día. Personas entre 18 y 69 años de edad saldrán todos los días dos horas diarias (se amplió una hora) y los mayores de 70 saldrán tres veces a la semana por 30 minutos cada día.



El mandatario explicó que la mortalidad ha sido mayor en personas mayores de 60 años, por lo cual este segmento de la población requiere cuidados adicionales. Los mayores de 70 estarán en aislamiento en sus casas hasta el 31 de agosto, igual que personas con preexistencias. El Ministro de Salud recomendó que los adultos mayores no compartan espacios con los menores.



Los alcaldes se encargarán de encontrar fórmulas para que estos grupos poblacionales no coincidan masivamente en las calles.



En el caso de los niños entre 6 y 17 años, la idea es buscar una adaptación para retomar las actividades en el mes de agosto, en fecha que se decidirá de acuerdo con el avance de la pandemia.



No habrá eventos masivos públicos ni privados, ni bares o discotecas y los restaurantes operarán con domicilios, como hasta ahora, según se anunció.



El transporte masivo no operará a más del 35 por ciento, no habrá transporte intermunicipal y los aeropuertos seguirán cerrados.



El aislamiento obligatorio, que empezó en el pasado mes de marzo, ha tenido que ampliarse en repetidas ocasiones y aunque se esperaba que la fecha del 18 de mayo fuera definitiva y diera paso a una fase de aislamiento inteligente, el rápido aumento de la curva de contagios en los últimos días hizo necesaria la nueva medida.



El país superará de esta manera los dos meses de confinamiento, aunque hay varios sectores de la economía que regresarán a sus actividades con protocolos específicos a partir del Primero de junio, como estaba previsto, con supervisión y autonomía en materia de decisiones de parte de los alcaldes locales.