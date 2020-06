Cali estudia Ley seca y toque de queda en celebración de Día del Padre

Un total de 45 reuniones festivas interrumpidas y más de 100 comparendos por consumo de licor en espacio público, música a alto volumen e incumplimiento de las medidas sanitarias, fue el saldo del fin de semana en Cali, según el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas Cruz.





“Identificamos algunos sectores con desórdenes, pero contamos con el apoyo de la Policía a fin de garantizar la disciplina”, dijo Rojas Cruz. Dadas las cifras, la Secretaría estudia la propuesta de extremar controles y evitar aglomeraciones y cadenas de contagio en torno a la celebración del Día del Padre.



“Vamos a pedirle al Alcalde decretar un toque de queda y ley seca para el fin de semana, toda vez que la ingesta de licor genera este tipo de reuniones”, afirmó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



Entre los casos más insólitos encontrado por el grupo élite ‘Cazacovid’, se encuentra una fiesta con más de 30 personas en el sur de la ciudad, amenizada por grupo de música llanera, la cual fue disuelta. Las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para que continúen acatando las medidas de aislamiento preventivo dado que los niveles de contagio no se han reducido.



“La invitación es al autocuidado y a proteger a los que nos rodean. Con la campaña GuardianesSomosTodos proponemos superar la pandemia, con conciencia colectiva, no con más controles”, expresó Dranguet.



Se prevé que de ser declarado un toque de queda el fin de semana, abarcaría los sectores en los que se han presentado más desórdenes en los últimos días. En cuanto a la ley seca, sería de carácter general, pronosticando compras de licor a domicilio o en sectores que no estén cobijados por dicha medida.

…

Compromiso con la vida y retorno del comercio en el centro de Cali

En común acuerdo con las autoridades, alrededor de 3.400 almacenes y 12.000 vendedores ambulantes o estacionarios adoptaron medidas estrictas de bioseguridad para retomar sus actividades y propiciar la generación de oportunidades económicas en el centro de Santiago de Cali.



Todo esto, en torno a la instalación de un cordón sanitario que regulará el cumplimiento de normativas sanitarias y el tránsito de clientes y vendedores en ocho manzanas del sector. Entre la Calle 15 con Carrera 5 hasta la Calle 12 con Carrera 10.



“Lo que hemos construido aquí es un acuerdo con los empresarios y comerciantes para que haya una mayor acción y controles más estrictos frente a los efectos por covid-19”, afirmó el alcalde Jorge Iván Ospina, resaltando que la reactivación económica podría suspenderse en la medida que aumenten los números de contagios.



“Creo que todo el mundo tiene que entender que al ingreso le vamos a tomar la temperatura y le vamos a pedir que se lave las manos y use un tapabocas. Si alguien cree que va a venir al centro libremente, está viniendo al lugar equivocado”, enfatizó Ospina.



Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico, reconoció que la reapertura de la zona céntrica es una medida institucional realizada en coordinación con la Secretaría de Salud Pública y contará con el apoyo de la Policía Nacional para las acciones de inspección:



“Para ingresar al cordón sanitario los compradores deberán tener en cuenta el pico y cédula y los vendedores necesitarán portar el pasaporte sanitario. De esta manera retomaremos actividades en el sector comercial más importante de la ciudad, responsable de un 20 % de nuestra economía, según estudios”.



Cabe destacar que, aunque el acceso peatonal está permitido, el cargue y descargue de mercancía se limitará solo a horarios nocturnos y para ello es fundamental la disciplina de administradores y comerciantes.



Albeiro Aristizábal, presidente de Grecocentro, indicó que, “el compromiso de nosotros es hacer respetar el cordón con los tamizajes. Para mí es muy meritorio que, siendo médico, el Alcalde haya pensado en la economía y nos defienda mostrando todos los protocolos que adoptamos ante el Ministerio de Salud”.



A su vez, Jimmy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes Estacionarios de Cali, destacó el trabajo de la Alcaldía en las brigadas de pedagogía y acompañamiento a las personas de este gremio: “El 68 % de la clase trabajadora en Cali es informal y es muy importante que el alcalde nos haya tenido en cuenta. Hoy por hoy nos hemos comprometido a ser responsables de nuestros puestos, organizándolos y capacitándonos en protocolos de seguridad para para atender a nuestros clientes”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces