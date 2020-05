Avianca rectifica: no venderá tiquetes después del 11 de mayo

Avianca, en los pasados días, había mencionado que iba a empezar a vender vuelos nacionales después del 11 de mayo, día en el que, hasta ahora, está la cuarentena en el país.



Tras una declaración que dio el Presidente Iván Duque sobre los vuelos, la aerolínea rectificó y mencionó que ya no habrá venta de tiquetes. Recordemos que, antes, el Presidente dijo que estas actividades no se podían realizar antes del 30 de mayo.

Iván Duque, en el programa 'Prevención y Acción', se refirió al tema y aseguró que "ninguna aerolínea está autorizada para vender tiquetes en Colombia después del 11 de mayo".



Después de la postura del Presidente, la aerolínea se manifestó y explicó que no habrá vuelos hasta que el Gobierno autorice este tema, que principalmente va hasta el 30 de mayo.



"Siguiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional según las cuales “la operación de vuelos domésticos aún no está autorizada, por lo que, no existe certeza respecto de la fecha en que será permitido operar nuevamente y en consecuencia reanudar los vuelos”, Avianaca S.A. ha procedido a cancelar todos los vuelos anunciados en dicha publicidad".