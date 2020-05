Las claves de la nueva normalidad en Bogotá: tome nota de las reglas

Este lunes 11 de mayo comienza en Bogotá lo que se ha llamado la segunda fase de la cuarentena, es decir un paso más hacia la normalización, tras las restricciones obligadas por la pandemia del coronavirus covid-19.

La Alcaldía Mayor espera al menos 2,3 millones de personas circulando nuevamente a partir de hoy, cuando habrá más gente habilitada para salir y además dejará de operar el pico y género.



Sin embargo, hay restricciones en movilidad, horarios de circulación y medidas de autocuidado, además de protocolos de bioseguridad en las empresas.



Tome nota de las nuevas reglas en la ciudad:



- TODOS los ciudadanos, sin ninguna excepción, deben usar tapabocas para salir de sus residencias. Ya no solo los usuarios del transporte público deben hacerlo, sino todos aquellos que estén en las calles. Los controles policiales serán estrictos.



- Debe identificar a qué sector pertenece su empresa para saber cuáles serán sus horarios de salida. No olvide que a las 6 de la mañana entran los trabajadores cuyos empleos ya estén en operación; a partir de las 10 lo podrán hacer los de la construcción y manufactur y al mediodía, el comercio.



-Los únicos ciudadanos que tendrán restricciones estrictas para movilizarse y solo podrán salir por razones de primera necesidad son quienes viven en las UPZ declaradas en alerta naranja. ¿Cuáles son? Bavaria, en los barrios Nueva Alsacia y Marsella; Calandaima, en Tintalá, Galán y Osorio; Patio Bonito y Corabastos y barrio María Paz.

- Si se moviliza en carro particular se pueden transportar dos o tres personas personas, pero manteniendo un metro de distancia y usando los elementos de bioseguridad como tapabocas. ""Todavía no es un monto de vehículos tan grande como para que tengamos pico y placa", dijo la alcaldesa Claudia López.



-La mandataria habló puntualmente de la operación de Transmilenio, que mantendrá rutas y frecuencias pero tendrá una alerta si supera el 35 por ciento de su capacidad: “Bogotá tendría que volver a cerrarse, por eso es importante que las empresas cumplan con el compromiso de que sus trabajadores usen bicicleta”, puntualizó.



- Las empresas, según López, deben dar ejemplo de compromiso y responsabilidad para no volver al confinamiento: "Si nos dicen mentiras sobre la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad, los vamos a sancionar, y les pido a los trabajadores que nos llamen al 123 en caso de que en sus empresas no se estén cumpliendo las normas”.